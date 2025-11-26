Технологии

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Мартин Дешев

26 ноември 2025, 12:16
Android най-накрая ще се появи и в традиционните персонални компютри. Новата настолна платформа на Google, с кодово име Aluminium OS, обединява силните страни на Android и по-леката операционна система за лаптопи и таблети, ChromeOS, в унифицирана, пълнофункционална система, съобщава Android Authority. Тя е насочена директно към лаптопи, таблети, мини-компютри и преносими устройства. 

По-рано тази година Google потвърди, че има такива планове и иска да слее ChromeOS и Android в едно. От тогава обаче има тишина от компанията по този фронт. През последните дни наблюдателите на ИТ гиганта са забелязали раздвижване. Компанията е публикувала обяви за работа, които търсят специалисти именно за подобен проект.

А източниците на Android Authority разкриват и още подробности. Aluminium OS е изградена с изкуствен интелект в основата си. Според изявленията на Google на Snapdragon Summit през 2025 г. и вътрешните длъжностни характеристики, новата платформа ще интегрира AI платформата на компанията, включително нейния асистент, директно в операционната система. Това отваря вратата към по-интелигентни инструменти за производителност, адаптивни работни процеси и потребителско изживяване.

Амбицията е ясна: това не е нишов или хоби проект, а сериозно предизвикателство за настоящите големи играчи при ОС за настолни компютри - Windows и macOS. Като предлага огромната екосистема от приложения на Android за хардуер, вариращ от лаптопи от начално ниво до премиум персонални компютри, Google се стреми да се конкурира в различни ценови класове: от обикновени потребители и студенти до опитни потребители и професионалисти. 

За потребителите, Aluminum OS обещава безпроблемна връзка между мобилния и настолния живот. Вместо да мислят за отделни екосистеми (телефон и компютър), те ще имат достъп до огромната библиотека от приложения на Android на компютрите си. 

Благодарение на AI платформата на Google, операционната система може да предложи по-интелигентен мултитаскинг, контекстно-ориентирана помощ, автоматизация, команди на естествен език, по-добро търсене. Aluminum OS не се ограничава само до традиционните лаптопи. Платформата е насочена към хибридни компютри, таблети, мини-компютри, предоставяйки на потребителите избор между преносимост, производителност или мощност от настолен клас.

Появата на Aluminium OS е важна не само защото Google се опитва да завземе дял от пазара на персонални компютри, но и защото по-широката индустрия също се насочва към сливане на мобилните и настолните изживявания. В продължение на години Apple постепенно съгласува iOS и macOS по отношение на дизайна, функциите и потребителското изживяване, размивайки границите между iPhone/iPad и Mac устройства.

Тази бавна конвергенция показва, че основните играчи вярват в този подход, а ходът на Google с Aluminium OS позиционира Android като основа за такава унифицирана екосистема. Няколко въпроса остават без отговор: Ще могат ли съществуващите Chromebook да се надграждат или тези устройства ще бъдат изоставени? Колко гладко приложенията за Android ще се адаптират към работните процеси на настолни компютри? И най-вече: ще бъдат ли функциите на изкуствения интелект достатъчно привлекателни, за да накарат хората да преминат от Windows или macOS?

Въпреки това, с вграден изкуствен интелект от самото начало, гъвкавост за работа с различни устройства и ясната пътна карта на Google, Aluminium OS представлява един от най-амбициозните опити за предефиниране на това какво може да бъде един персонален компютър. И най-накрая би могла да донесе реална конкуренция на света на настолните компютри, доминиран от дългогодишните играчи - Microsoft и Apple. Официално Google не е коментирала последната информация, но според слуховете, планира да представи проекта официално догодина.

Редактор: Мартин Дешев
Google Android смартфон операционна система технологии ChromeOS софтуер компютри
