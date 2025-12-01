Технологии

Как да синхронизираме Android и Windows устройства

Двете платформи могат да работят в една екосистема

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 декември 2025, 10:08
Как да синхронизираме Android и Windows устройства
Източник: Microsoft

Apple от години се откроява със своята екосистема, която обединява всичките ѝ устройства и улеснява синхронизирането на потребителските данни между тях. Android и Windows изоставаха от тази функция, но постепенно подобряваха своята съвместимост.

Прехвърлянето на снимки, проверката на текстови съобщения или отговарянето обаждане означаваше постоянно прекъсване на фокуса и посягане към смартфона. Microsoft разработва цялостно решение на този проблем: приложението Phone Link (известно преди като Your Phone). То запълва празнината между платформите, интегрирайки мобилния ви живот директно в компютъра ви за истинска синхронизация между устройства, съобщава How-to Geek.

Полезността на Phone Link далеч надхвърля простото прехвърляне на файлове. Истинската му сила се крие в отразяването на основни мобилни функции на вашия десктоп, което прави телефона ви да се усеща като родно разширение на вашия компютър.

Настройването е лесно и отнема само няколко минути. Необходими са два компонента: приложението Phone Link на вашия компютър с Windows (често е предварително инсталирано на Windows 10 и 11) и приложението Link to Windows на вашия смартфон с Android. 

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Отворете приложението Phone Link на вашия компютър с Windows. Влезте със същия акаунт в Microsoft и на двете устройства.

Следвайте инструкциите, за да сдвоите телефона си с Android, обикновено чрез сканиране на QR код, показан на екрана на компютъра, с телефона. Телефонът ви ще поиска различни разрешения (като достъп до съобщения, известия и повиквания), необходими за функционирането на синхронизацията. Предоставете тези разрешения. Уверете се, че и двете устройства са в една и съща Wi-Fi мрежа (или разрешете hotspot/мобилни данни, в зависимост от конфигурацията).

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

След като се свържете, вашите устройства с Android и Windows ще започнат да се синхронизират. Ако пишете документи на компютъра си, но често проверявате съобщения или снимки на телефона си, тази интеграция намалява разсейването. Край на превключването на устройства. Съобщенията и известията от Android ще се показват директно в Windows. Идеално е за всеки, който жонглира с работа, комуникация и цифрово съдържание, особено при хибридни конфигурации за работа от разстояние/офис. 

Можете да четете или изпращате съобщения, да отговаряте на повиквания или да ги игнорирате. Всичко това, без да докосвате телефона си. Трябва да преместите снимка от телефон на компютър за редактиране или документ на телефона си за четене в движение? С Phone Link, последните снимки и файлове могат да се прехвърлят с лекота между устройства. Можете дори да копирате текст или изображения на едно устройство и да ги поставяте на другото – подобно на това, което мнозина очакват от „унифицирана“ екосистема.

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

За много устройства, особено тези с предварително инсталиран Link to Windows (някои телефони с Android, например от определени производители), можете да стартирате и използвате приложения за Android директно от вашия компютър. Това означава, че приложенията, достъпни само за мобилни устройства, стават достъпни на големия екран, с помощта на клавиатура/мишка, което може да повиши производителността или удобството. 

Phone Link има и някои ограничения. Например прехвърля снимки в малко по-ниска резолюция от оригинална. Популярна алтернатива е KDE Connect. Инсталацията е сходна - първо трябва да се качи приложението за Windows (от Microsoft Store или сайта на KDE Connect) и клиентът от Google Play Store.

Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

След като сдвоите двете устройства, получавате достъп до много функции. Включително бързо прехвърляне на файлове в пълен размер. 

KDE Connect предлага и други полезни функции. Например да използвате телефона си като дистанционно за презентации, за да управлявате слайдове. Или като дистанционно за мултимедиен плейър. Можете да използвате телефона си като курсор и клавиатура за компютъра.

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Google: Да сме откровени за риска с изкуствения интелект

Трета алтернатива само за прехвърляне на файлове е Quick Share. Тя е дело на Google и Samsung, като може да се използва от всички Android устройства. Изисква инсталирането на приложението Quick Share за Windows (в Android е вградено и не са налага инсталация). След това трябва да влезете със същия си акаунт в Google като смартфона и двете устройства да са физически близо едно до друго. Така прехвърлянето дори на големи файлове става за секунди и директно от менюто за споделяне в Android и Windows.

Автор: Мартин Дешев
Windows Android смартфон телефон компютър софтуер хардуер технологии операционна система
Последвайте ни
Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Още един мит за EV е развенчан: Зареждането им е напълно безопасно за хората

Още един мит за EV е развенчан: Зареждането им е напълно безопасно за хората

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Мама ми готвеше": Мъж поиска съпругата му да бъде "денонощна готвачка"

"Мама ми готвеше": Мъж поиска съпругата му да бъде "денонощна готвачка"

Любопитно Преди 13 минути

Жената анонимно качи публикация в Reddit и поиска съвет от потребителите

Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

Любопитно Преди 16 минути

Престижният бал на дебютантките, достъпен само с покани, отдавна се смята за своеобразен „Met Gala“ за тийнейджъри, наследници и млади кралски особи

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Любопитно Преди 37 минути

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Свят Преди 42 минути

Френските затвори са печално известни с пренаселеността си

<p>Трагедията на детето, прекарало целия си живот в балон</p>

Трагедията на момчето, което живя в балон: Историята на Дейвид Ветър, докоснала света

Любопитно Преди 52 минути

Момчето страда от SCID, рядко генетично заболяване, което го лишава от функционираща имунна система

.

Глоба за стари коли от днес в София

България Преди 53 минути

Вижте къде не може да се движат

.

Мъртва и напъхана в куфар – откриха изчезнала инфлуенсърка Стефани Пийпер

Свят Преди 1 час

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти,

<p>Решаваща седмица за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна&nbsp;</p>

Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна

Свят Преди 1 час

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

Любопитно Преди 1 час

Тийнейджърът от Ню Йорк спечели 25 000 долара за изследователски проект

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

България Преди 1 час

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Свят Преди 1 час

Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро

<p>Психологията на слабостта в Европа</p>

"Губим увереност и потъваме във фатализъм": Психологията на слабостта в Европа

Свят Преди 1 час

Време е Европейският съюз да се откаже от провалената стратегия "реагирай, надявай се, повтори"

Важна информация за винетките в евро

Важна информация за винетките в евро

Пари Преди 1 час

Онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Любопитно Преди 1 час

Терминът „нарцисист“ нашумя изключително много, но как всъщност се държи такъв човек във връзка?

Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Свят Преди 1 час

Синдикатите смятат, че разпоредбите не са благоприятни за служителите в обществените институции и компании

Имен ден празнуват всички, които носят името Наум

Имен ден празнуват всички, които носят името Наум

Любопитно Преди 1 час

"Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир!"

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg

Мария Илиева на 48: Поп кралицата, която не се страхува от предизвикателства (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес имен ден има едно специфично мъжко име

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи към Михайлов, Пенев и Хубчев

Gong.bg

Валентина Георгиева претърпя операция

Gong.bg

Полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидент със загинал в София

Nova.bg

Скали и пясък вместо пристанище: Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна

Nova.bg