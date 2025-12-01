Сидни Суини се преобрази в секси персонаж от "Шрек" (СНИМКИ)

С идни Суини се преобрази в сексапилна версия на Дракона от емблематичния анимационен филм „Шрек“ (2001 г.) по случай Деня на благодарността, отбелязан с приятели.

В неделя, 30 ноември, звездата от „Еуфория“ публикува в Instagram снимки, на които позира с червено боди с металически ефект, подчертаващо деколтето ѝ. Тоалетът е съчетан с чорапи до коляното, ръкави и уши на дракон в същия цвят. Визията ѝ беше завършена с черен чорапогащник и обувки на висок ток, предаде Page Six.

На един от кадрите Сидни позира шеговито с човек в костюм на Магарето. Актрисата и приятелите ѝ са организирали тематично парти „Шрек“, като повечето гости са били преобразени като герои от популярната анимация.

Sydney Sweeney dresses up as sexy dragon in ‘Shrek’-themed Friendsgiving. pic.twitter.com/0VIGPC0LTE — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) December 1, 2025

Други кадри разкриват как Сидни е прекарала седмицата, като включват снимки и видеа от Дисниленд, хавайско парти и караоке с приятели.

Самият Ден на благодарността обаче актрисата е прекарала във водата. Тя пожела на последователите си весели празници с видео, на което кара водни ски.

„ 5°C навън, но това си остава моето щастливо място. Последно каране за сезона, преди водата да замръзне“, написа Сидни към кадъра.

Madame Web actress Sydney Sweeney had a Shrek Costume Party for Friendsgiving



She dressed up as a devil 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/lXYClvOmLR — The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd) November 30, 2025

Звездата от „Белият лотос“ изглежда е прекарала празника с новия си любим, Скутър Браун, 44 г., тъй като двамата бяха заснети да се прегръщат в басейна на имението ѝ във Флорида Кийс в дните преди празника. По-късно двойката е била забелязана да кара джетове с приятели.

Iзточник съобщи пред Page Six, че връзката на Сидни и музикалния магнат се „развива с пълна скорост“, след като двамата са се сближили на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес през юни. Първоначално двойката не е демонстрирала публично чувствата си, но отношенията им са започнали да процъфтяват през септември.

През 2025 г. Сидни развали годежа си с Джонатан Давино, 42 г.