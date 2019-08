С мъртта на финансиста Джефри Епстайн във федерален затвор в Ню Йорк предизвиква скептицизъм сред привържениците на теории на конспирацията и дори някои политици задават въпроси как е успял да се самоубие в силно охранявана част на затвора, предаде Асошиейтед прес.

Скандалният богаташ Джефри Епстайн се самоуби, ФБР проверява

Сенаторът републиканец Рик Скот от Флорида допусна, че в смъртта на Епстайн може да има престъпни елементи. Бившият кмет Рудолф Джулиани зададе в Туитър въпроси за смъртта на Епстайн. "Следвайте мотивите", добави той.

Други потребители допуснаха, че смъртта на финансиста не е самоубийство, или че самата смърт е фалшифицирана. Случаят на Епстайн вече предизвика слухове онлайн, предвид познанствата му с влиятелни личности като бившия президент на САЩ Бил Клинтън и действащият президент Доналд Тръмп, отбелязва АП.

ФБР и министерството на правосъдието на САЩ ще продължат разследването по повдигнатите срещу Епстайн обвинения за организиране на проституция и сексуална експлоатация на непълнолетни паралелно с разследването на смъртта му, отбелязва АП.

