Вредите, които ни нанася светлинното замърсяване

И зобретяването на електрическата крушка през XIX век предизвикало истинска революция. В наши дни изкуственото осветление е неделима част от живота ни.

Според проучване, извършено преди няколко години, над 80 процента от човечеството живее под небеса, които са „замърсени“ от изкуствена светлина. На пръв поглед изглежда, че в това няма нищо лошо. Истината обаче е друга.

Светлинното замърсяване всъщност причинява сериозни проблеми, които се отразяват както на околната среда, така и на нашето здраве.

Умора и проблеми със съня

През 2011 г. група учени решили да проведат едно любопитно изследване, свързано с изкуственото осветление. Те изложили няколко мишки на цикъл от 20 часа светлина и 4 часа тъмнина. Това незабавно се отразило на мозъчната им дейност. Животните, които били поставени в специални лабиринти, започнали да изпитват сериозни затруднения с ориентацията. Освен това при някои мишки се забелязало затлъстяване и повишаване на нивата на инсулин и лептин.

How bad is light pollution? Ask an astronaut https://t.co/5iLjMcpUF5 pic.twitter.com/JkdofiLdMv — Forbes (@Forbes) October 13, 2019

Всички живи същества, включително и хората, имат „вътрешен часовник“, наречен циркаден ритъм. Въпросният биологичен процес подлежи на адаптация и е с период на цикъла от около 24 часа. Той се проявява както при наличие, така и при липса на светлина. Системите, свързани с циркадния ритъм, реагират на въпросната светлина посредством пигмента меланопсин, намиращ се в човешката ретина. Те оказват голямо влияние върху тялото ни и му дават инструкции кога да сме будни, кога да си починем, кога органите трябва да са по-активни, кога да се храним и т.н.

Нашите настроения, които в голяма степен зависят от производството на хормони, също са силно повлияни от циркадния цикъл. Подобно на мишките в споменатото изследване, изкуственото осветление влияе негативно и върху мозъчната ни дейност. То води до поведенчески проблеми и смущения на съня. Изследване, проведено през 2013 г., разкри, че изкуственото осветление оказва въздействие върху нивата на мелатонин в телата ни, което ни кара да се чувстваме уморени и сънливи.

A growing list of Dark Sky Preserves in the U.S. is helping travelers find places with the least amount of light pollution—and the best stargazing https://t.co/ifL5zQcTIe — National Geographic (@NatGeo) April 21, 2022

Показателни са резултатите от следния експеримент: две групи доброволци били изпратени на къмпинг, където нямало изкуствена светлина. Те можели да разчитат единствено на Слънцето и на огъня, който си палели вечер. Едната група била съставена от хора, които обичали да се събуждат рано и били най-активни в сутрешните часове. В другата група пък имало единствено хора, които ненавиждали ранното ставане и предпочитали да си лягат късно. Само за няколко дни циркадните ритми на всички участници в експеримента се изравнили в съответствие с продължителността на слънчевите часове. Според учените сутрешната сънливост, която мнозина изпитват, е причинена основно от изкуственото осветление, което пречи на този естествен цикъл.

Стряскащи предупреждения

Светлинното замърсяване се е превърнало в толкова сериозен проблем за човешкото здраве, че преди няколко години Американската медицинска асоциация го обяви за причина за редица заболявания. Резултатите от десетки проучвания сочат, че изкуствената светлина потиска имунната ни система. Експертите също така изчисляват, че ако бъде изготвена ефективна програма за нейното намаляване, само в САЩ могат да бъдат спестени по над 10 млрд. долара всяка година.

Съветът на Европа на свой ред предупреждава, че светлинното замърсяване е свързано с повишаване на случаите на диабет, депресия, затлъстяване и затруднена концентрация. То може да доведе до проблеми с развитието на циркадния ритъм при новородени. Много лекари алармират, че светлинното замърсяване е особено опасно за жените, тъй като увеличава риска от рак на гърдата. Проучване, проведено през 2001 г., установи, че работата на нощни смени води до ръст на случаите на това заболяване.

Изкуствената светлина – опасна за животни и растения

Светлинното замърсяване е сериозен проблем не само за хората. То оказва негативно влияние и върху околната среда. Примерите в това отношение са много – изкуствената светлина забавя растежа на коралите, а много птици губят ориентация. Тя също така обърква новоизлюпените костенурки в крайбрежните райони, които използват лунната светлина, за да се ориентират накъде да поемат. Осветлението на хотелите и заведенията обаче често ги заблуждава и вместо към водата те тръгват към сушата, където вероятността да намерят смъртта си е много по-голяма.

Increased fishing, tourism and construction have left fewer safe nesting grounds for Senegal's turtles. But the global health crisis restrictions, which led to darker beaches with less light pollution, has had a positive impact on the turtles https://t.co/CtQLoLs5LD pic.twitter.com/omCMh2BUlK — Reuters (@Reuters) November 16, 2021

Всеки знае, че светлината привлича насекомите. Някои от тях също използват Луната като ориентир, а лампите ги объркват. Това, че те обикалят неуморно около източниците на изкуствена светлина, всъщност има пагубен ефект. Причината е, че те буквално остават без сили, а на следващия ден много от тях умират или биват изядени от хищници. Ентомолозите предупреждават, че това може да доведе до изчезването на цели видове.

Има и още един проблем – заразните болести. Насекомите, които ги пренасят, са привлечени от изкуствената светлина в населените места. В резултат вероятността да заразят някой човек нараства. Пример в това отношение са комарите, пренасящи малария.

Особено тежко засегнати от проблема със светлинното замърсяване са прелетните птици. Те използват Слънцето, Луната и нощното небе, за да се ориентират в каква посока да летят. Ярките светлини на градовете обаче ги примамват, в резултат на което те губят ориентация и често се удрят в сгради, в резултат на което умират или стават лесна плячка за хищниците. Преди няколко години небостъргачът „Джон Ханкок“ в Чикаго (това е четвъртата най-висока сграда в САЩ. Тя се извисява на цели 344 метра над земята) изгаси напълно светлините си в опит да спаси хиляди животни. По официални данни, когато осветлението е включено, всяка нощ в зданието се удрят по около 1500 птици по време на тяхната миграция.

Флората също страда от светлинното замърсяване. Изследване от 2017 г. установи, че растенията, които се намират близо до улични лампи, нощем биват опрашвани много по-малко и дават по-малко плодове в сравнение с други представители на същия вид, които не са осветени. Освен това с намаляването на количеството слънчева светлина, което дърветата получават през есента, фотосинтезата се забавя. За да намалят консумацията на енергия и да оцелеят през зимата, те изхвърлят листата си. Нощното осветление обаче на практика удължава деня за много растения, в резултат на което те не преминават в състояние на покой и губят големи количества енергия, което застрашава тяхното съществуване.

