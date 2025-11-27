Любопитно

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

27 ноември 2025, 06:43
Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада
Източник: iStock

М алка проба от Луната, заключена в продължение на повече от 50 години, се оказва скрита астрономическа тайна.

В частици троилитов прах, събрани от Аполо 17 през 1972 г. , учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна, 4,5 милиарда години остатък от ранната Слънчева система.

„Първата ми мисъл беше: „Боже мой, това не може да е вярно“, казва планетарният учен Джеймс Дотин от университета Браун в САЩ.

„Затова се върнахме, за да се уверим, че сме направили всичко както трябва, и го направихме. Това са просто много изненадващи резултати.“

През 60-те и началото на 70-те години на миналия век астронавтите от програмата Аполо на НАСА донесоха на Земята общо 382 килограма лунен материал, който учените да изучават в лаборатории, разполагащи с пълен набор от оборудване, каквото не е било налично на Луната.

Тези учени обаче знаеха, че един ден по-модерните технологии ще надминат значително оборудването им, затова запечатаха някои от скалните проби, за да ги запазят за това време.

Това е една от тези запазени проби, които Дотин и екипът му са изследвали, използвайки масспектрометрия , за да определят произхода на сярата в пробата.

Сярата е важен елемент за разбирането на геоложката история на даден обект. Тя може да се свързва с метали като желязо, да се движи между ядрото, мантията и атмосферата на планетата и да запазва изотопните отпечатъци на средата, в която се е образувала.

Изотопите са версии на елемент с различен брой неутрони. Съотношенията им в даден материал се различават в зависимост от това как е направен този материал – нещо като химически баркод, който учените могат да използват, за да проследят произхода, механизма на образуване и възрастта на пробата.

Пробата в задвижващата тръба 73001/2 на Аполо 17 съдържаше фрагменти от троилит , съединение на желязо и сяра, най-често срещано в Космоса.

Дотин и екипът му искали да проучат изотопните съотношения на сярата в троилита, за да научат повече за историята на Луната, като се насочили по-специално към зърна, които изглеждали сякаш са с вулканичен произход.

Някои части от пробата са имали леко повишени нива на сяра-33 , изотопен модел, съответстващ на вулканичното дегазиране – и очакванията на Дотин и екипа за лунната вулканична скала.

Но след това други части на пробата показаха обратното: изотопните съотношения шокиращо обеднени на сяра-33.

„Преди това се смяташе, че лунната мантия има същия състав на сяра от изотопи като Земята. Това очаквах да видя, когато анализирах тези проби, но вместо това видяхме стойности, които са много различни от всичко, което откриваме на Земята“, обяснява Дотин.

Никога преди учените не са виждали лунни проби с това изотопно съотношение и има ограничени начини, по които то може да се образува. Това ниво на изчерпване на сяра-33 е показателно за взаимодействие между сярата и ултравиолетовата светлина в тънка атмосфера, което повдига две интригуващи възможности – и двете от които предполагат, че троилитът е древен.

Първата възможност е сярата да се е образувала на самата Луна, по време, когато проучванията показват, че магмен океан е покривал новородената Луна. Докато този океан се е охлаждал и кристализирал, сяра-33 може да се е изпарила от повърхността в първичната атмосфера на Луната, оставяйки след себе си по-тежки изотопи.

Вторият вариант е още по-интригуващ. Водещата теория за образуването на Луната е, че новородена Земя е била ударена от обект с размерите на Марс, наречен Тея, по време на хаоса на флипера в ранната Слънчева система.

Някои теории предполагат, че получените отломки са останали в околоземната орбита, сливайки се с Луната , докато част от Тея е изчезнала в земните недра.

Но част от Тея може също да е останала с Луната . И е възможно, казват изследователите, тяхната странна лунна сяра също да е с произход от Тея.

Невъзможно е да се каже кой сценарий е по-вероятен, но все пак можем да обмислим последиците.

Ако сярата е била фотохимично променена, това би могло да е доказателство за древен обмен на материали от лунната повърхност към мантията, казва Дотин.

„На Земята имаме тектоника на плочите, която прави това, но Луната не го прави. Така че тази идея за някакъв вид механизъм за обмен на ранната Луна е вълнуваща“, обяснява Дотин.

Наличието на странната сяра може също да изключи идеята, че Луната се е образувала от прашните отпадъци от удара на Земята и Тея. Ако това се е случило, тогава сярата би била равномерно разпределена в лунната мантия.

Това е опияняващо нещо – и е само една проба, която стои заключена в хелиева камера от 70-те години на миналия век.

Няма нищо лошо в това, обаче. Разрешаването на тази мистерия вероятно ще изисква още извънземни проби: от Луната, от Марс, може би дори от астероиди. Събирането им ще отнеме време.

Какъвто и да е произходът им, тези зрънца запазват най-странния, най-стар серен подпис, откриван някога на Луната, нещо като хлебна следа, водеща ни обратно към самото формиране на Слънчевата система.

Източник: sciencealert    
Луна Лунна проба Аполо 17 Ранна Слънчева система Сяра Изотопи Формиране на Луната Тея Научни открития Астрономия
Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
