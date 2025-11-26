Свят

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

26 ноември 2025, 19:23
Източник: БТА

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че се предприемат опити за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна, след като по-рано в медиите изтече съдържанието на предполагаем разговор между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и високопоставен съветник за външна политика на руския президент Владимир Путин, предаде ДПА.

„Ясно е, че има мнозина в различни страни, включително в САЩ, които искат да спрат тенденцията към мир“, заяви Песков, цитиран от ТАСС. Говорителят обаче омаловажи значението на изтичането на информацията, появила се снощи в „Блумбърг“. Предполага се, че тя включва запис от телефонен разговор между Уиткоф и Юрий Ушаков от октомври, в който американският служител дава съвети на руското ръководство как да си взаимодейства с президента Доналд Тръмп. Американският президент защити по-рано днес пратеника, отбелязвайки, че коментарите звучат като „стандартни преговори“.

„Не бих преувеличавал разрушителното значение на тези "изтичания". Самият президент Тръмп се изказа косвено в защита на Уиткоф –  това е обичайна работа на преговарящ със страните в преговорния процес. Ако се абстрахираме от това дали е истина или не, то в това няма нищо странно“, заяви Песков. Той допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение, като понастоящем вече тече сериозен процес с участието на САЩ. Говорителят отбеляза, че Москва очаква посещението на Уиткоф следващата седмица, като се очаква той да проведе подробен разговор с Путин.

Ушаков отделно заяви, цитиран от ТАСС, че неговите разговори с Уиткоф не са били предназначени за публикуване: „На никого не е позволено да публикува това. На никого“.

Подобно на Песков, Дмитриев заяви, че публикуването на телефонните разговори е имало за цел да провали усилията за мир.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

