Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

К итайският президент Си Цзинпин изрази днес съболезнования във връзка с пожара в многоетажни сгради в Хонконг, при който загинаха най-малко 13 души, предаде агенция Синхуа.

Си Цзинпин, който е и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия, изрази съболезнования на семействата на жертвите и засегнатите от бедствието.

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите.