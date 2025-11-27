България

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

По него са внесени 96 предложения за промени

27 ноември 2025, 07:01
Ново заседание по дело, свързано с аферата

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста
Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес
Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи
Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница
Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

В четвъртък големият държавен бюджет се очаква да влезе за разглеждане на второ четене в ресорната парламентарна комисия. По него са внесени 96 предложения за промени. Част от тях предвиждат преразпределения на бюджетни средства към конкретни сектори и региони, както и допълнителна подкрепа за социални и културни институции, съобщава NOVA.

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси, а част от предложенията предвиждат и запазване на настоящия размер на данък дивидент на 5%.

Скандал беляза заседанието на бюджетната комисия в сряда, на което депутатите разгледаха бюджетите на НЗОК и ДОО, а вечерта се събра и протест в "Триъгълника на властта" в знак на недоволство към разпределението на държавните пари за 2026 година. 

Източник: NOVA    
бюджет нс
Последвайте ни

По темата

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 19 минути

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 24 минути

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

Свят Преди 1 час

Янина Соколовска, родена в Украйна през 1924, е оцеляла като по чудо по време на Гладомора.

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 1 час

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

<p>Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента</p>

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

България Преди 9 часа

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към протеста

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Свят Преди 10 часа

"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс"

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 10 часа

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 10 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Свят Преди 11 часа

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Свят Преди 11 часа

Днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 11 часа

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 11 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 12 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 13 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 13 часа

Не се съобщава за ранени

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 14 часа

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Денят на Теодосий Търновски! Ето кои имена празнуват днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 ноември, четвъртък

Edna.bg

Машина: Мбапе е вкарал 22 от 40-те гола на Реал Мадрид този сезон

Gong.bg

Лудогорец ще се връща на победния път в Европа срещу Селта Виго

Gong.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Nova.bg