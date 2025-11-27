На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

В четвъртък големият държавен бюджет се очаква да влезе за разглеждане на второ четене в ресорната парламентарна комисия. По него са внесени 96 предложения за промени. Част от тях предвиждат преразпределения на бюджетни средства към конкретни сектори и региони, както и допълнителна подкрепа за социални и културни институции, съобщава NOVA.

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси, а част от предложенията предвиждат и запазване на настоящия размер на данък дивидент на 5%.

Скандал беляза заседанието на бюджетната комисия в сряда, на което депутатите разгледаха бюджетите на НЗОК и ДОО, а вечерта се събра и протест в "Триъгълника на властта" в знак на недоволство към разпределението на държавните пари за 2026 година.