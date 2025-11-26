Свят

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Не се съобщава за ранени

26 ноември 2025, 18:49
Източник: БТА

П ътнически самолет на полската авиокомпания ЛОТ се отклони от писта за рулиране на летището във Вилнюс и спря целия пътнически трафик, съобщи операторът на летището, цитиран от Ройтерс. 

Не се съобщава за ранени, а всички пътници са свалени от самолета, информира летището във "Фейсбук". 

На борда на самолета "Ембраер 170" (Embraer 170) е имало 63 пътници и четирима членове на екипажа, съобщи представител на полската авиокомпания в "Екс". 

Пистата ще остане затворена до 19:00 ч. место време (и българско). По-рано бе съобщено, че пистата ще отвори в 17:00 ч. 

