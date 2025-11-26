Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

П ътнически самолет на полската авиокомпания ЛОТ се отклони от писта за рулиране на летището във Вилнюс и спря целия пътнически трафик, съобщи операторът на летището, цитиран от Ройтерс.
Не се съобщава за ранени, а всички пътници са свалени от самолета, информира летището във "Фейсбук".
LOT Polish Airlines Embraer E170STD arriving from Warsaw slid off the taxiway after landing at Vilnius Airport on Thursday, prompting authorities to temporarily close the runway, airport officials said.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2025
LO771, touched down at 13:43 but veered off the paved surface while taxiing… pic.twitter.com/WGbkeVxzoY
На борда на самолета "Ембраер 170" (Embraer 170) е имало 63 пътници и четирима членове на екипажа, съобщи представител на полската авиокомпания в "Екс".
Пистата ще остане затворена до 19:00 ч. место време (и българско). По-рано бе съобщено, че пистата ще отвори в 17:00 ч.