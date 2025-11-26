Свят

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори

26 ноември 2025, 20:56
Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван
Източник: БТА

П резидентът на Гвинея Бисау Умаро Сисоко Ембало е задържан от военните "в затвор в щаба" на армията и с него се отнасят добре, съобщи за АФП армейски офицер. 

В изявление за медиите военни представители днес обявиха, че са свалили от власт президента и поемат "пълен контрол върху страната" и "преустановяват изборния процес". Това стана, след като в района на президентския дворец отекна масирана стрелба.

Втори военен източник потвърди пред АФП ареста на президента Ембало заедно с "началник-щаба и министъра на вътрешните работи".

В Гвинея Бисау политическите сътресения не са рядкост. Откакто пред 1974 г. страната получава независимост, тя е преживяла четири преврата и многобройни опити за преврат.

АФП отбелязва, че днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Гвинея Бисау Военен преврат Президент Умаро Сисоко Ембало Задържане Политическа криза Военни Сваляне от власт Избори Нестабилност Стрелба
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
BMW пенсионира Z4 с фанфари

BMW пенсионира Z4 с фанфари

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 15 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 13 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 15 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 15 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 57 минути

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 2 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 3 часа

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

<p>Кац предупреди, че няма да има &quot;спокойствие&quot; в Ливан</p>

Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

Свят Преди 3 часа

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 4 часа

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 4 часа

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 4 часа

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 4 часа

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 4 часа

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

България Преди 5 часа

Кървавият инцидент се разиграва на 22 ноември, а пострадалият почина на 25 ноември

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 5 часа

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Любопитно Преди 5 часа

Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 5 часа

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 5 часа

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 5 часа

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Годеникът на Меган Фокс - Машин Гън Кели, направи пикантно признание за сексуалния си живот

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Как да подарите света на един клик разстояние

Edna.bg

Левски загуби и реванша от Лас Палмас и отпадна от Шампионската лига

Gong.bg

Предводителят на Селта: Смяната на треньора съвпадна с момента, в който вече анализирахме Лудогорец

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg

Велислава Делчева: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата

Nova.bg