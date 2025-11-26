Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

П резидентът на Гвинея Бисау Умаро Сисоко Ембало е задържан от военните "в затвор в щаба" на армията и с него се отнасят добре, съобщи за АФП армейски офицер.
В изявление за медиите военни представители днес обявиха, че са свалили от власт президента и поемат "пълен контрол върху страната" и "преустановяват изборния процес". Това стана, след като в района на президентския дворец отекна масирана стрелба.
The military has seized power in a coup in Guinea-Bissau. President Umaro Embaló has been arrested after a disputed election.— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) November 26, 2025
The opposition was disqualified from contesting.
He dissolved the Parliament for 2 years.
His administration survived two previous coup attempts. pic.twitter.com/9ZLPxErOED
Втори военен източник потвърди пред АФП ареста на президента Ембало заедно с "началник-щаба и министъра на вътрешните работи".
JUST IN: A military coup has been reported in Guinea-Bissau, where armed officers have seized control of the country amid reports that the president, Umaro Sissoco Embaló, has been arrested. pic.twitter.com/b8bD6LRIOH— Facts East Africa (@east_facts) November 26, 2025
В Гвинея Бисау политическите сътресения не са рядкост. Откакто пред 1974 г. страната получава независимост, тя е преживяла четири преврата и многобройни опити за преврат.
АФП отбелязва, че днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори.