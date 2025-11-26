Свят

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция

26 ноември 2025, 18:18
Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро
Източник: iStock

Е вропейската прокуратура извърши арести в Хърватия и Италия в рамките на разследване, насочено към мащабна схема за измами с ДДС, хърватската агенция предаде ХИНА. Схемата е свързана с организирана престъпна група, търгуваща с електронни устройства и хигиенни продукти, която е причинила щети от над 78 милиона евро неплатен ДДС, посочва агенцията.

Това е първата многомилионна измама с ДДС в Хърватия, разкрита от Европейската прокуратура, съобщи днес прокуратурата. Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция.

Българин е арестуван в акция срещу мафията в ЕС

В Хърватия бяха арестувани шестима заподозрени, а Европейската прокуратура в Загреб ще поиска предварително задържане на петима от тях.

"Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два имота и осем превозни средства на обща стойност 650 000 евро", съобщи Европейската прокуратура на своя уебсайт.

В Италия съдията по предварителните разследвания в съда в Неапол издаде заповед за запор на стойност 33 милиона евро срещу седем заподозрени, за които се смята, че са лидери на организираната престъпна група, и срещу 23 компании, контролирани от тях. Досега са иззети недвижими имоти, луксозни автомобили, ценни бижута и парични средства на стойност над 1 милион евро, а изземванията все още продължават.

Европейската прокуратура във Венеция също поиска от съдията да издаде заповед за задържане по отношение на седемте заподозрени и да забрани на други 27 заподозрени да се занимават с определени бизнес дейности, посочва ХИНА.

Европейската прокуратура разследва измама за 19 млн. евро в България и 5 страни

Арестите са резултат от многогодишно разследване, проведено в сътрудничество с Независимия сектор за финансови разследвания на Хърватската данъчна администрация, полицейското управление Беловар-Билогора, Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност и италианската финансова полиция във Верона. Претърсванията бяха извършени от над 110 полицейски служители, които претърсиха 28 домове и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб в Хърватия, както и в Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа и Поцуоли в Италия.

В основата на престъпната схема са трима заподозрени, които в качеството си на основатели, директори и бизнес мениджъри на няколко компании са създали и ръководили престъпна организация с членове в Хърватия и Италия. Заедно те са създали мащабна схема за измами с ДДС в търговията с електронни устройства и хигиенни продукти в Италия и други държави членки на ЕС, пояснява хърватската агенция.

Източник: БТА, Николета Василева    
Европейска прокуратура ДДС измами Хърватия Италия Арести Организирана престъпност Разследване Финансови престъпления Запор на имущество Трансгранична престъпност
