България

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Медиците също излизат, за да изразят недоволството си

27 ноември 2025, 06:49
Ново заседание по дело, свързано с аферата

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста
На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет
Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи
Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница
Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

П родължава недоволството срещу бюджета. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ ще проведе протест пред Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ в София и пред териториалните дирекции на Агенцията в страната с основно искане за увеличение на работните заплати.

На протест излизат и медиците. Демонстрацията ще се проведе пред Народното събрание.

Според медицинската федерация "Подкрепа" въпреки обществения консенсус за нуждата от предприемане на действия за преодоляване на кадровата криза в здравната система, в планираните за догодина мерки липсва механизъм, който да гарантира дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.

В същото време във Велико Търново представители на българския бизнес, предприемачи и браншови организации ще проведат среща срещу новите данъчни и регулаторни тежести, застрашаващи бизнеса и работните места в България.

В сряда протест срещу приемането на бюджета се събра пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше пълен с хора.

Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ. 

Събралите се граждани направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата. 

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
82 снимки
протест
протест
протест
протест

Организатори на протеста са ПП "Продължаваме промяната". На демонстрацията присъстваше лидерът на "Морал, Единство, Чест" МЕЧ Радостин Василев, сред протестиращите се виждаха знамена на "Възраждане". Протестиращите скандираха "Мафия" и "Бойко – мутра". Сред плакатите бяха "Бюджетът е пробит, не искаме фалит", "Няма консенсус? Няма второ четене.", "Правите бели с нашите пари", "Искам бъдеще в България", "Писна ни! Искаме да живеем нормално".

"Бюджетът не е числа, бюджетът е за кой те е грижа и къде даваш всичките наши, общи пари, които сме дали на държавата", заяви пред протестиращите председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев. По думите му, управляващите искат да вземат парите на хората, за да ги дадат за удвояване на заплатите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, за 6000 лв. повече на месец на човек във Висшия съдебен съвет и за да напълнят "няколко касички".

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също бяха отправили апел за участие в протест срещу проектобюджета за 2026 г.

От организацията посочиха, че подкрепят активната гражданска позиция и виждат в присъствието на протестиращите защита на устойчива, стабилна и конкурентоспособна икономика, както и на финансовата и националната сигурност и справедливите доходи. "Като национално представена работодателска организация, ние не заемаме политически позиции, не се отъждествяваме с партии – парламентарни или извънпарламентарни, не поощряваме личностни амбиции. Водещ за нас е подходът на откритост, ангажираност и намирането на дългосрочни, устойчиви решения – подход, който последователно, системно и решително отстояваме през годините", заявиха от работодателската организация.

Според тях развитието на настоящата бюджетна процедура не е позволило провеждането на реален дебат и намирането на оптимални решения. От АИКБ припомниха в позиция, че във връзка с бюджет 2026 г. са представили пакет от мерки с общ положителен ефект над 6 млрд. лв., докато предложеният в момента проектобюджет включва мерки, които по тяхна оценка биха могли да доведат до увеличаване на данъчната тежест и забавяне на икономическия растеж.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано на голям екран заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 

Комисията насрочи извънредно заседание в 12:20 часа в сряда, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. По-ранният час предизвика разногласия между депутатите, като Асен Василев от ПП-ДБ посочи, че няма да позволи тази комисия да се състои в почивката на пленарното заседание на Народното събрание. Комисията прие на второ четене и двата бюджета – проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и този за бюджет за държавното обществено осигуряване за 2026 година.

По повод лекарските протести Васил Пандов от ПП-ДБ  коментира, че за да останеш в България при тези условия, трябва да си нещо повече от благороден. "Ти трябва да си истински добър човек", посочи той. 

"Много се надявам да покажем, че всички българи имаме някакви граници. Тези хора не могат да си позволяват това безобразие до безкрай, не защото имат някаква съвест, а защото има достатъчно български граждани, готови да се борят за собствените си права", посочи на протеста Кирил Петков. 

Имаше моменти на ескалация, когато протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия.

"Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни". Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

"Очакваме тези, които приемат бюджет и променят закони по начин, който няма нищо общо с парламентарната практика, да разберат, че това няма да е приемливо", каза за БТА съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ)  Николай Денков.

Около 22:00 ч. във Фейсбук страницата на „Продължаваме промяната“ беше излъчено видео на живо, на което се вижда, че депутати от „ДПС – Ново начало“ все още са в сградата на парламента. Ивайло Мирчев ги призова да излязат при протестиращите, за да им обяснят проекта на бюджет за 2026 година. Байрам Байрам отговори, че от „ДПС-Ново начало“ постоянно са при хората, разговарят с тях и обикалят страната, а на ПП им остават само жълтите павета. С Мирчев беше и Николай Денков от ПП.

От СДВР съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред.

"По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница", посочват от столичната полиция.

Източник: БТА - Петра Куртева, Женя Илчева, Марин Колев; NOVA      
протест бюджет
Последвайте ни

По темата

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 19 минути

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Любопитно Преди 45 минути

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 1 час

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

<p>Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента</p>

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

България Преди 9 часа

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към протеста

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Свят Преди 10 часа

"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс"

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 10 часа

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 10 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Свят Преди 11 часа

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Свят Преди 11 часа

Днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 11 часа

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 11 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 12 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 13 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 13 часа

Не се съобщава за ранени

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 14 часа

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 14 часа

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Денят на Теодосий Търновски! Ето кои имена празнуват днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 ноември, четвъртък

Edna.bg

Машина: Мбапе е вкарал 22 от 40-те гола на Реал Мадрид този сезон

Gong.bg

Лудогорец ще се връща на победния път в Европа срещу Селта Виго

Gong.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Nova.bg