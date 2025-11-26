България

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

26 ноември 2025, 18:24
Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия
Източник: БГНЕС

В България има достатъчно горива на достъпни цени за разлика от Сърбия. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков

“Основната ми задача като министър на енергетиката е да задоволя българския пазар с горива. Основната битка, която проведохме с колегите от МС бе за получаването на генералния лиценз от Великобритания и САЩ. Горива има достатъчно за разлика от Сърбия, горива има на достъпни цени за разлика от Сърбия. Това го отдаваме на стабилното правителство в момента”, подчерта министър Станков. 

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена. 

“Ако стигнем до крайната дата, която е в лиценза и е малко по-малко от шест месеца и е в края на април, моята задача ще е да удължим този лиценз. Не виждам този лиценз да не бъде удължаван, ако България изпълнява едно основно условие, което е спрямо санкциониращите държави - САЩ и Великобритания, а именно да гарантираме, че плащания свързани с дъщерните компании няма да стигат до компанията-майка “Лукойл”.

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Ние сме отворени за нови количества природен газ, които да преминават през България. Така министър Станков отговори на въпрос за неотдавнашните си срещи в Атина с високопоставени американски представители и перспективите за доставката и транзита на американски втечнен газ, включително към Украйна. 

“Срещата ми с колегата Крис Райт бе във връзка с Вертикалния газов коридор и генералните лицензи. Той беше основният човек и фактор, който ми помогна с контактите си с финансовото министерство на САЩ и OFAC да получим максимално бързо лиценза за “Лукойл”. Що се отнася до Вертикалния  газов коридор той създава допълнителен маршрут за доставка на газ за Украйна, Молдова, Румъния, Унгария, Словения и Словакия. В тази посока българската страна  е отворена за нови количества да преминават през България, защото това означава допълнителни приходи за българския оператор, допълнителни дивиденти към държавния бюджет, а тези средства от държавния бюджет стигат и до българския гражданин”, подчерта министър Станков. 

Източник: БГНЕС    
горива енергетика Жечо Станков Лукойл санкции природен газ Вертикален газов коридор достъпни цени България енергийна сигурност
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

СГС наложи домашен арест на Никола Барбутов

СГС наложи домашен арест на Никола Барбутов

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 12 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 10 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 12 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 12 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кац предупреди, че няма да има &quot;спокойствие&quot; в Ливан</p>

Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

Свят Преди 25 минути

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 1 час

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

България Преди 1 час

Кървавият инцидент се разиграва на 22 ноември, а пострадалият почина на 25 ноември

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 2 часа

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Любопитно Преди 2 часа

Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 2 часа

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 2 часа

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 2 часа

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 2 часа

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 2 часа

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 2 часа

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 2 часа

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 2 часа

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 3 часа

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 3 часа

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

На второ четене: Ресорната комисия прие бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г.

Nova.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (СНИМКИ)

Nova.bg