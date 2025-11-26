Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

В България има достатъчно горива на достъпни цени за разлика от Сърбия. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков.

“Основната ми задача като министър на енергетиката е да задоволя българския пазар с горива. Основната битка, която проведохме с колегите от МС бе за получаването на генералния лиценз от Великобритания и САЩ. Горива има достатъчно за разлика от Сърбия, горива има на достъпни цени за разлика от Сърбия. Това го отдаваме на стабилното правителство в момента”, подчерта министър Станков.

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена.

“Ако стигнем до крайната дата, която е в лиценза и е малко по-малко от шест месеца и е в края на април, моята задача ще е да удължим този лиценз. Не виждам този лиценз да не бъде удължаван, ако България изпълнява едно основно условие, което е спрямо санкциониращите държави - САЩ и Великобритания, а именно да гарантираме, че плащания свързани с дъщерните компании няма да стигат до компанията-майка “Лукойл”.

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Ние сме отворени за нови количества природен газ, които да преминават през България. Така министър Станков отговори на въпрос за неотдавнашните си срещи в Атина с високопоставени американски представители и перспективите за доставката и транзита на американски втечнен газ, включително към Украйна.

“Срещата ми с колегата Крис Райт бе във връзка с Вертикалния газов коридор и генералните лицензи. Той беше основният човек и фактор, който ми помогна с контактите си с финансовото министерство на САЩ и OFAC да получим максимално бързо лиценза за “Лукойл”. Що се отнася до Вертикалния газов коридор той създава допълнителен маршрут за доставка на газ за Украйна, Молдова, Румъния, Унгария, Словения и Словакия. В тази посока българската страна е отворена за нови количества да преминават през България, защото това означава допълнителни приходи за българския оператор, допълнителни дивиденти към държавния бюджет, а тези средства от държавния бюджет стигат и до българския гражданин”, подчерта министър Станков.