Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

26 ноември 2025, 20:37
Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия
С ъдия се e съгласил да свали обвиненията срещу президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите съюзници за предполагаем опит за отмяна на резултатите на републиканците и съответната загуба на президентските избори през 2020 г. в щата Джорджия, според съдебни документи, цитирани от Ройтерс.

Прокурорът Питър Скандалакис поиска отхвърляне на 39-те обвинения, сред които и обвинение в рекет, срещу Тръмп и група негови помощници, заявявайки, че продължаването на делото би било „непродуктивно“.

„Осъзнавам, че предвид дълбоките политически разделения в страната ни, това решение няма да бъде популярно“, написа Скандалакис, който по-рано този месец замени окръжния прокурор на окръг Фултън Фани Уилис, след като тя беше отстранена миналата година.

За опит за подмяна на изборите: Повдигнаха нови обвинения срещу Тръмп

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано.

Делото е едно от четирите наказателни преследвания, с които Тръмп се сблъска през годините след като загуби изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. Само едно влезе в съда - делото в Ню Йорк за подкуп на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 г. Той беше признат за виновен по делото, но поиска то да бъде прекратено.

Източник: БТА, Денис Киров    
