Жегите, които застрашават човешкия живот

П овечето хора свързват лятото с приятни преживявания и заслужена почивка под парещите лъчи на Слънцето. Не бива обаче да се забравя, че горещините могат да бъдат изключително опасни.

Опасни горещини – как да опазим здравето си

Всеки знае, че човешкото тяло не може да понесе прекомерна топлина. За нормалното протичане на процесите, които ни поддържат живи, е необходимо температурата ни да е между 36 и 37 градуса по Целзий. Ако тя е по-висока, „реакцията на организма ни няма да закъснее – той ще се опита да се отърве от излишната топлина“, отбелязва проф. Джонатан Самет, който е епидемиолог и експерт по белодробни болести.

До какво може да доведе това?

За да се понижи температурата ни, кръвоносните съдове започват да се разширяват. В същото време, сърцето започва да бие по-бързо. „Това стимулира притока на кръв към кожата, което води до охлаждане“, обяснява проф. Самет. В същото време започваме да се потим, което също допринася за понижаването на температурата. „Ако някой човек се излага отново и отново на горещини, тялото му постепенно се адаптира към тези условия и започва да се охлажда по-лесно“, добавя проф. Самет.

Съществуват граници, отвъд които човешкото тяло става неспособно да се справя с горещините.

Те зависят както от здравословното ни състояние, така и от температурата и влажността навън. Представете си, че излизате на разходка по обяд. Слънцето пече силно и горещината, която ви връхлита, достига 38 градуса по Целзий. Да приемем, че температурата на тялото ви е около 37 градуса. Това означава, че разширяването на кръвоносните ви съдове не може да помогне и не води до охлаждане. А ако влажността е висока, потенето също става безполезно, тъй като потта не може да се изпари.

Продължителното излагане на високи температури без почивка може да има крайно негативни последици. То може да доведе до т. нар. топлинно изтощение, характеризиращо се с слабост, замаяност и гадене. В някои случаи може да се стигне дори до загуба на съзнание. Има няколко мерки, които всеки може да вземе при топлинно изтощение. Едното от тях е пострадалият незабавно да се премести на хладно и сенчесто място. Жизненоважно е да се поглъщат много течности, като това да става бавно и постепенно, на кратки интервали (не бива да се приемат напитки, съдържащи кофеин, както и алкохол, тъй като те имат дехидратиращ ефект). Полезно е и налагането на влажни хладни компреси по тялото, както и използването на вентилатор или ветрило.

По-горещо отколкото човешкото тяло може да понесе

Ако човек не се охлади навреме, може да настъпи топлинен удар. Това е изключително сериозно състояние, което може да увреди мозъка и други жизненоважни органи и дори да доведе до смърт. На практика топлинният удар сигнализира, че тялото вече не може да се справи с регулирането на температурата. Важна подробност е, че в градски условия човек може по-лесно да изпадне в подобно състояние. Сред причините за това са асфалтът, който се нагрява лесно, както и близкото разположение на сградите, ограничаващи движението на въздуха.

Сред признаците, по които може да бъде разпознат настъпващият топлинен удар, са изтощение, крампи, гадене, учестен пулс, замаяност, главоболие, чувствителност към светлината и зачервяване на кожата. Особено показателна е липсата на потене, въпреки високата температура на тялото и околната среда. При топлинен удар е задължително да се потърси медицинска помощ.

А какво можем да направим, за да предотвратим подобен сценарий?

Най-важното е да осигурим добра циркулация на въздуха в помещението, в което се намираме. Трябва да се пият течности и да се носят широки дрехи, а освен това е желателно да се избягва физическата работа и спорта в най-горещите часове.

Всеизвестен факт е, че някои хора се справят по-трудно с горещините от други. Възрастните хора се считат за най-уязвими. Основната причина за това е, че те имат по-малко потни жлези. Освен това телата им реагират по-бавно на температурни промени.

Бременните жени също са рискова група, тъй като тялото им е подложено на голямо натоварване, а и самата плацента отделя допълнителна топлина.

Децата също са застрашени от жегите – телата им все още не са развили напълно способността да регулират своята температура.

Повечето хора възприемат летните горещини по-скоро като досада, отколкото като реална заплаха. Но опасностите, които високите температури крият, в никакъв случай не бива да бъдат подценявани.

Същевременно много учени предупреждават, че екстремните горещини стават все по-често срещано явление в резултат на климатичните промени. Проучване, резултатите от което бяха публикувани наскоро в журнала Nature Climate Change, разкрива някои шокиращи данни. Екип от около 70 учени проведе изследвания в 732 района на шест континента. Според тях, 37 процента от смъртните случаи, причинени от горещини, са пряко свързани с климатичните промени.

