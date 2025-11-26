Свят

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс"

26 ноември 2025, 22:25
Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали
Източник: Пресцентър на Министерство на отбраната

Д вамата членове на Националната гвардия на САЩ, които бяха простреляни във Вашингтон, починаха от раните си, заяви днес губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси, цитиран от Ройтерс.

"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс".

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи по-рано в "Екс" американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум, без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.

Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано днес е имало стрелба в близост до Белия дом.

Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е бил информиран за стрелбата.

"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена, заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Източник: БГНЕС    
Национална гвардия на САЩ Стрелба Белия дом Вашингтон Разполагане на войски Администрация на Тръмп Правоохранителни органи Метростанция Фарагът Инцидент Аварийни екипи
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

pariteni.bg
BMW пенсионира Z4 с фанфари

BMW пенсионира Z4 с фанфари

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 16 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 15 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 16 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 16 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 57 минути

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 1 час

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 2 часа

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 2 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 3 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 3 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 4 часа

Не се съобщава за ранени

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 4 часа

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 4 часа

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Свят Преди 5 часа

Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция

<p>Кац предупреди, че няма да има &quot;спокойствие&quot; в Ливан</p>

Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

Свят Преди 5 часа

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 5 часа

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 6 часа

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 6 часа

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 6 часа

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 6 часа

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Годеникът на Меган Фокс - Машин Гън Кели, направи пикантно признание за сексуалния си живот

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Как да подарите света на един клик разстояние

Edna.bg

Уау! Истинска магия в Шампионската лига, такъв гол рядко се вижда (видео)

Gong.bg

Мбапе изригна отново, влезе в историята (видео)

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента

Nova.bg