Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Д вамата членове на Националната гвардия на САЩ, които бяха простреляни във Вашингтон, починаха от раните си, заяви днес губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси, цитиран от Ройтерс.
"Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс".
Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи по-рано в "Екс" американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум, без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.
National Guard shot near the White House at a little before 2:15.— Mari Otsu (@marisotsu) November 26, 2025
I was in an Uber to work, with my cameraman, and heard multiple shots fired as we passed Farragut West.
A member of the National Guard fell while others rushed onto the scene.
Area still on lockdown and… pic.twitter.com/A4wKORrEZg
Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано днес е имало стрелба в близост до Белия дом.
Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е бил информиран за стрелбата.
"Животното, което простреля двамата членове на Националната гвардия", ще плати висока цена, заяви президентът Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".