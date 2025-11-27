България

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

27 ноември 2025, 06:30
Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес
Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница
Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния
Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

С лед бурния вятър в сряда, в четвъртък (27 ноември) ни очаква ден със значителни валежи от дъжд, като в страната са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код.

Оранжев код за значителни валежи от дъжд е обявен за 6 области в страната – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

Жълт код за значителни валежи от дъжд е обявен за 10 области в страната – София-град, София-област, Перник, Видин, Монтана, Враца, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

Съветите на НИМХ при предупреждения за значителни валежи от дъжд:

  • При жълт код за обилни валежи: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.
  • При оранжев код за обилни валежи: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогноза за четвъртък (27 ноември)

През следващото денонощие ще бъде облачно и дъждовно. Значителни валежи от дъжд ще има през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е на изток. Атмосферното налягане ще се повишава и до края на деня ще е по-високо от средното за месеца.

В Дунавската равнина и Западна България вятърът ще е от запад-северозапад, умерен и с него ще нахлува студен въздух, там и температурите ще са почти без дневен ход – между 3 и 7 градуса. В останалата част от страната вятърът ще остане от южната четвърт, умерен и поривист и минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 12 и 17 градуса. В София минималната температура ще е около 6, максимална – около 8 градуса.

В планините

ще бъде облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в Пирин, Огражден, Беласица, южните склонове на Родопите и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и поривист южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 33 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 23 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 49 мин. и залязва в 23 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

През следващите дни

валежите ще продължат. Значителни по количество ще са в петък в Южна, а в събота в Централна и Източна България. В петък вятърът ще е до умерен от изток-югоизток, а в събота ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще са с малък денонощен ход от 4-5 градуса в северозападните до 16-17 градуса в източните райони.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето дъжд жълт код оранжев код наводнения НИМХ валежи България температури четвъртък
Последвайте ни
Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
BMW пенсионира Z4 с фанфари

BMW пенсионира Z4 с фанфари

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 23 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

Свят Преди 17 минути

Янина Соколовска, родена в Украйна през 1924, е оцеляла като по чудо по време на Гладомора.

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 19 минути

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 9 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Свят Преди 10 часа

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Военен преврат в Гвинея Бисау - президентът Ембало е арестуван

Свят Преди 10 часа

Днешните събития се разиграват в момент, когато се очакваха резултатите от състоялите се в неделя президентски и парламентарни избори

Макрон на ключова среща в Китай

Макрон на ключова среща в Китай

Свят Преди 10 часа

Макрон ще се срещне със Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай"

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 10 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 10 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 11 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 12 часа

Не се съобщава за ранени

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 12 часа

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 12 часа

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Свят Преди 12 часа

Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция

<p>Кац предупреди, че няма да има &quot;спокойствие&quot; в Ливан</p>

Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

Свят Преди 12 часа

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 13 часа

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 13 часа

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Пържени картофи с доматен сос

Edna.bg

Годеникът на Меган Фокс - Машин Гън Кели, направи пикантно признание за сексуалния си живот

Edna.bg

Хеттрик на Витиня поведе ПСЖ към успех в голово шоу над Тотнъм

Gong.bg

Унижението продължава! ПСВ Айндховен се подигра с Ливърпул насред "Анфийлд"

Gong.bg

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Nova.bg

Денят на благодарността: Какво всъщност празнува Америка

Nova.bg