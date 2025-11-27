Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

С лед бурния вятър в сряда, в четвъртък (27 ноември) ни очаква ден със значителни валежи от дъжд, като в страната са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код.

Оранжев код за значителни валежи от дъжд е обявен за 6 области в страната – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

Жълт код за значителни валежи от дъжд е обявен за 10 области в страната – София-град, София-област, Перник, Видин, Монтана, Враца, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

Съветите на НИМХ при предупреждения за значителни валежи от дъжд:

При жълт код за обилни валежи: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за обилни валежи: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогноза за четвъртък (27 ноември)

През следващото денонощие ще бъде облачно и дъждовно. Значителни валежи от дъжд ще има през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е на изток. Атмосферното налягане ще се повишава и до края на деня ще е по-високо от средното за месеца.

В Дунавската равнина и Западна България вятърът ще е от запад-северозапад, умерен и с него ще нахлува студен въздух, там и температурите ще са почти без дневен ход – между 3 и 7 градуса. В останалата част от страната вятърът ще остане от южната четвърт, умерен и поривист и минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 12 и 17 градуса. В София минималната температура ще е около 6, максимална – около 8 градуса.

В планините

ще бъде облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в Пирин, Огражден, Беласица, южните склонове на Родопите и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и поривист южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 33 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 23 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 49 мин. и залязва в 23 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

През следващите дни

валежите ще продължат. Значителни по количество ще са в петък в Южна, а в събота в Централна и Източна България. В петък вятърът ще е до умерен от изток-югоизток, а в събота ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще са с малък денонощен ход от 4-5 градуса в северозападните до 16-17 градуса в източните райони.