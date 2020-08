Тихановска - жената, която предизвика "последния диктатор в Европа" Лукашенко

В одачът на беларуската опозиция Светлана Тихановска е в безопасност. Тя се намира в Литва. Това съобщи в Туитър литовският министър на външните работи Линас Линкявичус.

Тихановска се очерта като главния съперник на президента Александър Лукашенко на президентските избори в Беларус, състояли се в неделя, отбелязва Ройтерс. "Според беларуската избирателна комисия Лукашенко печели произведените в неделя избори с 80,23 процента от гласовете. Основният му опонент Светлана Тихановска печели само 9,9 процента, въпреки че проведе най-големите митинги в Беларус от времето на Съветския съюз", посочва Гардиън.

Екипът на Тихановска не е успял да се свърже днес с нея по телефона, след като тя е напуснала сградата на Централната избирателна комисия, където е внесла официално искане за повторно преброяване на бюлетините. По-рано Тихановска каза пред журналисти, че тя е спечелила изборите, а не Лукашенко.

"Важното е, че тя е в безопасност, тъй като преди това е била задържана в Беларус в продължение на около седем часа", каза Линкевичус в ефира на литовското национално радио Ел Ер Те. Министърът не даде допълнителна информация как е пристигнала Тихановска във Вилнюс и какво планира да прави.

Във видеообръщение в ЮТюб Тихановска потвърди, че е напуснала Беларус и посочи, че напълно самостоятелно е взела много трудно решение, предадоха Ройтерс и ТАСС.

По данни на комитета за държавната граница, тя е преминала границата в 3.30 ч. сутринта. Комитетът отрече обвиненията, че Тихановска насила е била прехвърлена в съседна Литва. По-рано, след като беше получила заплахи, Тихановска изпрати децата си в неназована европейска държава.

В центъра на Минск и в други беларуски градове в неделя вечерта започнаха масови протестни прояви на несъгласните с резултатите от беларуските президентски избори, според които беларуският президент Александър Лукашенко печели с 80,08 процента от гласовете. По данни на беларуското вътрешно министерство при протестните прояви са задържани около три хиляди души, пострадали са десетки полицаи и демонстранти. Протестите продължиха и снощи.

Бившият британски посланик в Минск Найджъл Гулд-Дейвис описа случващото се в Беларус като "последната фаза от преустройството на европейската политика, започнало през 1989 г.", пише в редакционен материал британският в. "Гардиън". Преди три десетилетия, когато демокрацията в Източна Европа бе възстановена, Беларус тръгна по друг път, като начело на държавата застана бившият ръководител на колхоз Александър Лукашенко. При избирането си за президент през 1994 г. Лукашенко се зае с изграждането де факто на една диктатура, основаваща се на безсрамно нагласени избори, отбелязва "Гардиън". Чак сега, повече от четвърт век по-късно, корумпираната му хватка върху властта започва да отслабва на фона на безпрецедентните демонстрации срещу поредните фалшифицирани избори, пише изданието.

37-годишната бивша учителка по английски влезе в президентската надпревара без никакъв политически опит, но успя да обедини около кандидатурата си най-различни опозиционни сили и да привлича по десетки хиляди хора на митингите си по време на кампанията за изборите. Според нея тези многолюдни митинги - най-големите демонстрации от независимостта през 1991 г. - са отражение на отчаяния копнеж за промяна след 26-годишното управление на президента Александър Лукашенко.

В интервю за Асошиейтед прес тя определи себе си като "символ на промяната". "Хората не виждат в мен поредния ловък политик, който просто се стреми към властта, те виждат в мен обикновен човек като тях - и това им харесва", каза Тихановска. "Те разбират, че аз не искам нищо за себе си".

Съпругът й Сергей Тихановски е популярен опозиционен блогър, който имаше амбиции да участва в надпреварата за президентския пост. От месец май обаче той е в затвора, след като бе арестуван за нападение на полицейски служител. Той определя тези обвинения като провокация. Миналата седмица беларуските власти образуваха ново дело срещу него, този път за организиране на "масови безредици" с помощта на 33 руски военни наемници. Русия отрече тези обвинения, заявявайки, че мъжете просто са минавали транзитно през Беларус на път за трета страна. Тихановска отхвърли обвиненията срещу съпруга си, наричайки ги измама. "Той няма никаква връзка с това и хората го осъзнават", заяви тя.

