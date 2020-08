Протести и сблъсъци в Беларус след победа на Лукашенко

С поред правозащитна организация най-малко един човек е загинал, има и тежко ранени при сблъсъците между силите на реда и протестиращи тази нощ. МВР на Беларус твърди, че няма загинали.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е получил 80,23% от гласовете на вчерашните избори за държавен глава. Това показват предварителни данни, огласени днес от председателя на ЦИК Лидия Ермошина. Лукашенко, определян като последният диктатор в Европа, управлява Беларус от 1994 г. и протестите в страната са изключително рядко.

Основният кандидат на опозицията Светлана Тихановска е получила 9,90% от гласовете. Тези предварителни данни предстои да бъдат уточнени, но едва ли ще има съществена промяна, посочи Ермошина. Официалният резултат според нея ще бъде оповестен на 14 август. Активността на вчерашните избори е била 84,23 на сто, добави тя.

Ескалация, мобилизация в Беларус на границата с Русия

Тази нощ в Минск имаше протести след като бяха огласени резултати от екзит пол, според който Лукашенко печели вота.. Столичният център бе отцепен от специални полицейски сили. Тази сутрин обстановката в района е спокойна, добавя ТАСС. Според руски издания протести е имало и в други беларуски градове.

Поддръжници на опозиционната кандидатка Светлана Тихановска организираха неофициални чествания за победата й в ранните часове днес. Тя отказа да приеме поражение, когато държавни медии съобщиха, че опонентът й и настоящ президент Александър Лукашенко е получил над три четвърти от гласовете. Според независими проучвания Тихановска води в резултата, отбеляза ДПА.

Правозащитната организация "Вясна" съобщи, че над 50 души са били задържани в Минск и над 120 в цял Беларус по време на демонстрациите след вота. Според МВР на Беларус по време на протеста са пострадали 39 души от силите на реда и повече от 50 протестиращи.

"This is what elections in Belarus look like." Clashes between police and protesters erupted in Minsk after Belarus President Alexander Lukashenko claimed a sweeping victory for a 6th term. More @business : https://t.co/9eG8V8ObkU #Минске #Беларуси pic.twitter.com/p6KFYauOv2

Трима държавни глави поздравиха Лукашенко с победата: президентите на Русия Владимир Путин, на Китай Си Цзинпин и на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев.

Скандал: Беларус задържа руски бойци за тероризъм

Полският премиер Матеуш Моравецки излезе с инициатива да се организира извънредна среща на върха на Европейския съюз, посветена на ситуацията в Беларус след президентските избори. "Полша носи отговорност за най-близките си съседи. Затова премиерът Матеуш Моравецки в писмо до председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се организира извънредна среща на върха на ЕС във връзка със събитията в Беларус", се казва в съобщението.

Външното министерство на Полша изразиа дълбоко безпокойство във връзка с жестокото потушаване на следизборните демонстрации. Твърдата реакция на правоохранителните органи, използването на сила срещу мирни протестиращи, произволните арести са недопустими, се казва в изявление на полската дипломация на сайта на ведомството. "Обръщаме се към властите на Беларус с призив да спрат да нагнетяват напрежението и да започнат да зачитат основните човешки права", заявява външното министерство на Полша.

These images are a clear display of absolute political bankruptcy.



The response of EU leaders must be swift, united and clear.



People in Belarus demand freedom, democracy and fundamental rights - the founding principles of our Union:#StandWithBelarus pic.twitter.com/dIy7G0kBvQ