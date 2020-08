Втора нощ на кървави сблъсъци в Беларус

П олицията в белоруската столица Минск използва гумени куршуми за втора поредна нощ, за да потуши протестите, които избухнаха след спорните президентски избори в неделя, информира Би Би Си (BBC).

Властите казват, че един протестиращ е загинал, когато опитал да хвърли взривно устройство по органите на реда, но то избухнало в ръцете му. Това е

първата потвърдена жертва от началото на сблъсъците.

Протести и сблъсъци в Беларус след победа на Лукашенко

Авторитарният президент Александър Лукашенко спечели вота с 80% от гласовете. Основният му съперник Светлана Тихановская отказва да признае резултатите, казвайки, че тя е реалният победител.

Липсата на наблюдатели доведе до твърдения за мащабно фалшифициране на изборите. Те се проведоха на фона на нарастващото разочарование от ръководството на Лукашенко, като опозиционните митинги привличаха огромни тълпи.

Лукашенко, който е на власт от 1994 г., описва привържениците на опозицията като „овце”, контролирани от чужбина,

и се закле, че няма да позволи страната да бъде разкъсана.

Ескалация, мобилизация в Беларус на границата с Русия

Какво се случи тази нощ?

Полицията използва гумени куршуми, сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръсне хилядите демонстранти, които се събраха в столицата.

Базираната в Полша телевизия Белсат излъчи кадри, които показват как

полицията се спуска срещу тълпата.

Според доклади, някои демонстранти отвърнали с хвърляне на коктейли Молотов. Протестиращите се опитаха да издигнат и барикади.

Holy shit.



The protests in Belarus are growing even larger. This is Minsk tonight.

pic.twitter.com/zXotNR7LZy