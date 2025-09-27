Свят

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

27 септември 2025, 07:44
Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас
19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

С тратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Премиерът Желязков участва в традиционния прием, който американският президент дава по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия разговор с Тръмп Желязков е посочил енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

Преди това от трибуната на ООН премиерът Желязков заяви, че

устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека. „Ние оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Програмата за 2030 г. и нейните 17 Цели за устойчиво развитие“, посочи той.

Източник: БТА

Премиерът уточни, че „България последователно поддържа принципите на Организацията на обединените нации на регионално равнище, като активно участва в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество“.

Акцент в речта на Желязков бе и интеграцията на Западните Балкани.

„България твърдо подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани“, каза той и добави, че Черноморският регион остава „стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост, а България работи за превръщането му в пространство на стабилност и устойчиво развитие“.

В края на речта си министър-председателят заяви: „Пътят пред нас е дълъг, но нашата решимост трябва да бъде непоколебима“.

По-рано в словото си Желязков говори също за войната в Украйна, конфликта в Близкия изток, като призова за незабавно спиране на огъня по отношение и на двата конфликта.

На тазгодишната сесия на ОС на ООН България е представена от премиера Росен Желязков, който е водач на делегацията. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Освен 80 години от създаването на световната организация, през 2025 г. се навършват 70 години, откакто България е страна членка на ООН. Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за организиране на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.

Източник: БТА/Анелия Пенкова, Теодора Цанева    
Желязков ООН реч
