Николай Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата

Т рагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата, написа във Фейсбук съпредседателят на парламентарната група "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков. Той, заедно с председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев и депутата Айлин Пехливанова, беше на Тюркян чешма в село Могиляне, където представителите на ПП почетоха паметта на жертвите от т.нар. Възродителен процес и отдадоха почит на най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци преди 41 години.

В село Могиляне почитат жертвите на Възродителния процес

Трагичната съдба на детето ни напомня за цената на свободата, справедливостта и човешкото право на всеки да носи своята идентичност, посочва Денков. И колко е важно да пресичаме всеки опит за връщане на диктатурата в България - под маската на фалшива загриженост, тихи репресии и безсрамни кражби и лъжи, допълва той.

ДПС се събра на възпоменание в Могиляне

Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България, отбелязват в публикация във Фейсбук от ПП. "Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян. Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии, никога повече", коментират от формацията.