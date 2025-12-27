Децата имат нужда от Дядо Коледа, кога да кажем истината - отговорът на психолога

С наближаването на Коледа родителите са изправени пред въпроса: трябва ли отново да разказват на децата си за Дядо Коледа? Трябва ли да подкрепят вярата на децата си в добрия магьосник? Ще се разочароват ли по-късно и ще се обиждат ли: „Как можа да ме излъжеш?“. Детският и семеен психолог Елена Мошкова разговаря с „Рамблер“ за това защо децата се нуждаят от Дядо Мраз и как родителите да се уверят, че загубата на вярата им в него не вреди на растящото им дете.

Защо е добре да вярваме в Дядо Коледа?

Според проучване, 74% от родителите подкрепят вярата на децата си в Дядо Коледа. Това е разбираемо: в навечерието на Коледа дори възрастните понякога очакват чудеса. Какво да кажем за децата, които смятат празника за чиста магия! Това до голяма степен се дължи на вярата им в съществуването на Дядо Коледа.

„Детските спомени за Коледа като за истинска приказка ни вдъхновяват да гледаме на този празник по специален начин дори като възрастни. Вярата в чудеса и в магьосници, които правят само добро, е много важна за децата. А Дядо Коледа е един от най-живите, приветливи и доброжелателни приказни герои, който освен това е способен директно да общува с децата и да създава атмосфера на празник и радост“, казва психологът.

Често говорим за ефективността на обучението на децата чрез игра. „Общуването“ с Дядо Коледа е много подходящо за тази цел. И ето защо:

Той дава добър пример. Дядо Коледа е мил, мъдър, справедлив и се грижи всички деца да получават подаръци.

Очакването на срещата с Дядо Коледа помага за развиване на търпение. Много деца започват да правят списъци с подаръци или да пишат писма до Северния полюс още през ноември. Но това очакване не е бреме, напротив, то е изпълнено с радост.

Писмата до Дядо Коледа помагат на децата да формулират своите желания и да оценят собствените си действия: децата пишат не само за подаръци, но и говорят за своите мечти и постижения.

Вярата в Дядо Коледа ни помага да се грижим за другите. Това е особено полезно, когато в писмото на детето се иска подаръци не само за него, но и за други членове на семейството.

„Общуването“ с Дядо Коледа развива въображението и фантазията.

На каква възраст детето трябва да се откаже от вярата си в Дядо Коледа?

За децата в предучилищна възраст вярата в чудеса е напълно нормална, а и тя развива психологическа устойчивост. Експертът казва: „След седемгодишна възраст се появява логическо, критично мислене и децата започват да търсят рационални обяснения за всичко, което се случва. Най-често вярата в Дядо Коледа избледнява сама на тази възраст. Това обикновено се случва постепенно: първо възникват съмнения, те се засилват и накрая детето осъзнава: „Това е приказка за малки деца, а аз вече съм пораснал/а“.

Осъзнаването може да се случи на 9 или 11 години. Родителите не трябва да бързат с нещата или да разубеждават децата си, но също така не трябва изкуствено да насърчават вярата в доброжелателен магьосник или да се опитват да докажат съществуването му по различни начини:

Детето може да започне да убеждава съучениците си в това и в резултат на това да стане обект на подигравки.

След като научи истината, той ще изпита разочарование от родителите си, които умишлено са го измамили, и ще загуби доверие в тях.

Важно е родителите да са подготвени за въпросите, които децата могат да имат, ако се съмняват в съществуването на Дядо Коледа. Например, децата може да се чудят как успява да присъства на толкова много празнични събития едновременно и да носи подаръци на толкова много деца.

Елена Мошкова казва: „Майките и татковците трябва предварително да решат какво да кажат на детето си в отговор на подобни въпроси, за да избегнат объркване и самопротиворечие. Ако смятате, че то е още малко и готово да вярва в приказки, насърчете това убеждение, като му кажете, че дядо Коледа има много помощници. Ако видите, че съмненията на детето ви надделяват, кажете му истината за актьорите, които играят ролята на вълшебния герой, за да зарадват малките“.

Основното е да не се страхувате от открит разговор, да не го избягвате и винаги да се съобразявате с настроението на детето си. Проявявайте емпатия и не се смейте, ако раздялата с илюзията е достатъчно болезнена. И не се опитвайте да го убедите в противното, ако, напротив, се опитва да ви докаже, че Дядо Коледа е измислица. Във всеки случай, разговорът по тази тема ще помогне на вас и детето ви да се сближите и разберете по-добре.

Какво да направите, ако детето поиска скъпи подаръци от Дядо Коледа

Понякога децата, вече разбирайки, че Дядо Коледа не съществува, се преструват, че все още вярват в него. Някои искат да останат още малко в магията, докато други го правят, за да получат повече подаръци. В това няма нищо лошо.

Понякога обаче децата започват да манипулират – например, като искат подаръци, които очевидно са твърде скъпи, обяснявайки, че това е заповед от Дядо Коледа, магьосникът, за когото няма нищо невъзможно.

Психологът съветва: „В такъв случай не се конфронтирайте с детето си и не му казвайте, че Дядо Коледа не съществува и то го знае отлично. Вместо това, играйте заедно с него. Обяснете, че въпреки приказния си произход, Дядо Коледа е ограничен от определен бюджет и не може да изпълни всички желания“.

Съвети за родители: