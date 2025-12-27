Любопитно

Децата имат нужда от Дядо Коледа, кога да кажем истината - отговорът на психолога

За децата в предучилищна възраст вярата в чудеса е напълно нормална, а и тя развива психологическа устойчивост

27 декември 2025, 06:49
Децата имат нужда от Дядо Коледа, кога да кажем истината - отговорът на психолога
Дядо Коледа   
Източник: iStock/GettyImages

С наближаването на Коледа родителите са изправени пред въпроса: трябва ли отново да разказват на децата си за Дядо Коледа? Трябва ли да подкрепят вярата на децата си в добрия магьосник? Ще се разочароват ли по-късно и ще се обиждат ли: „Как можа да ме излъжеш?“. Детският и семеен психолог Елена Мошкова разговаря с „Рамблер“ за това защо децата се нуждаят от Дядо Мраз и как родителите да се уверят, че загубата на вярата им в него не вреди на растящото им дете.

Защо е добре да вярваме в Дядо Коледа?

Според проучване, 74% от родителите подкрепят вярата на децата си в Дядо Коледа. Това е разбираемо: в навечерието на Коледа дори възрастните понякога очакват чудеса. Какво да кажем за децата, които смятат празника за чиста магия! Това до голяма степен се дължи на вярата им в съществуването на Дядо Коледа.

Източник: iStock/GettyImages

„Детските спомени за Коледа като за истинска приказка ни вдъхновяват да гледаме на този празник по специален начин дори като възрастни. Вярата в чудеса и в магьосници, които правят само добро, е много важна за децата. А Дядо Коледа е един от най-живите, приветливи и доброжелателни приказни герои, който освен това е способен директно да общува с децата и да създава атмосфера на празник и радост“, казва психологът.

Често говорим за ефективността на обучението на децата чрез игра. „Общуването“ с Дядо Коледа е много подходящо за тази цел. И ето защо:

  • Той дава добър пример. Дядо Коледа е мил, мъдър, справедлив и се грижи всички деца да получават подаръци.
  • Очакването на срещата с Дядо Коледа помага за развиване на търпение. Много деца започват да правят списъци с подаръци или да пишат писма до Северния полюс още през ноември. Но това очакване не е бреме, напротив, то е изпълнено с радост.
  • Писмата до Дядо Коледа помагат на децата да формулират своите желания и да оценят собствените си действия: децата пишат не само за подаръци, но и говорят за своите мечти и постижения.
  • Вярата в Дядо Коледа ни помага да се грижим за другите. Това е особено полезно, когато в писмото на детето се иска подаръци не само за него, но и за други членове на семейството.
  • „Общуването“ с Дядо Коледа развива въображението и фантазията.

На каква възраст детето трябва да се откаже от вярата си в Дядо Коледа?

За децата в предучилищна възраст вярата в чудеса е напълно нормална, а и тя развива психологическа устойчивост. Експертът казва: „След седемгодишна възраст се появява логическо, критично мислене и децата започват да търсят рационални обяснения за всичко, което се случва. Най-често вярата в Дядо Коледа избледнява сама на тази възраст. Това обикновено се случва постепенно: първо възникват съмнения, те се засилват и накрая детето осъзнава: „Това е приказка за малки деца, а аз вече съм пораснал/а“.

Осъзнаването може да се случи на 9 или 11 години. Родителите не трябва да бързат с нещата или да разубеждават децата си, но също така не трябва изкуствено да насърчават вярата в доброжелателен магьосник или да се опитват да докажат съществуването му по различни начини:

  • Детето може да започне да убеждава съучениците си в това и в резултат на това да стане обект на подигравки.
  • След като научи истината, той ще изпита разочарование от родителите си, които умишлено са го измамили, и ще загуби доверие в тях.
  • Важно е родителите да са подготвени за въпросите, които децата могат да имат, ако се съмняват в съществуването на Дядо Коледа. Например, децата може да се чудят как успява да присъства на толкова много празнични събития едновременно и да носи подаръци на толкова много деца.
Източник: iStock/GettyImages

Елена Мошкова казва: „Майките и татковците трябва предварително да решат какво да кажат на детето си в отговор на подобни въпроси, за да избегнат объркване и самопротиворечие. Ако смятате, че то е още малко и готово да вярва в приказки, насърчете това убеждение, като му кажете, че дядо Коледа има много помощници. Ако видите, че съмненията на детето ви надделяват, кажете му истината за актьорите, които играят ролята на вълшебния герой, за да зарадват малките“.

Основното е да не се страхувате от открит разговор, да не го избягвате и винаги да се съобразявате с настроението на детето си. Проявявайте емпатия и не се смейте, ако раздялата с илюзията е достатъчно болезнена. И не се опитвайте да го убедите в противното, ако, напротив, се опитва да ви докаже, че Дядо Коледа е измислица. Във всеки случай, разговорът по тази тема ще помогне на вас и детето ви да се сближите и разберете по-добре.

Какво да направите, ако детето поиска скъпи подаръци от Дядо Коледа

Понякога децата, вече разбирайки, че Дядо Коледа не съществува, се преструват, че все още вярват в него. Някои искат да останат още малко в магията, докато други го правят, за да получат повече подаръци. В това няма нищо лошо.

Понякога обаче децата започват да манипулират – например, като искат подаръци, които очевидно са твърде скъпи, обяснявайки, че това е заповед от Дядо Коледа, магьосникът, за когото няма нищо невъзможно.

Източник: iStock/GettyImages

Психологът съветва: „В такъв случай не се конфронтирайте с детето си и не му казвайте, че Дядо Коледа не съществува и то го знае отлично. Вместо това, играйте заедно с него. Обяснете, че въпреки приказния си произход, Дядо Коледа е ограничен от определен бюджет и не може да изпълни всички желания“.

Съвети за родители:

  • Използването на този новогодишен герой за дисциплиниране на дете да се държи добре трябва да се прави пестеливо. В края на краищата, Дядо Коледа не е строг учител, а весел и мил приятел.
  • За да избегнете разочарования, свързани с подаръци, си струва да напишете писмо до Дядо Коледа заедно с детето си, като внимателно коригирате неговите желания.
  • Избягвайте ситуации, в които подаръците се носят само на деца. Уверете се, че Дядо Коледа дава подаръци на всеки член на семейството.
Източник: rambler.ru    
Дядо Коледа родителство детска психология вяра в чудеса коледни празници детско развитие коледни подаръци общуване с деца разочарование истина и лъжа
Последвайте ни

По темата

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Преяждане, алкохол и стрес - как празниците удрят организма ни

Преяждане, алкохол и стрес - как празниците удрят организма ни

Мир по Коледа: Тайланд и Камбоджа договориха примирие

Мир по Коледа: Тайланд и Камбоджа договориха примирие

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 23 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Свят Преди 8 часа

Телата са били открити в близост до следи, оставени от туристите

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Свят Преди 9 часа

Заподозреният е задържан

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Свят Преди 10 часа

ФСС, която е основният наследник на КГБ от съветската ера, заяви, че роденият през 1987 г. Коновалов е признат за виновен в измяна

<p>Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата</p>

Николай Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата

България Преди 11 часа

Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България, отбелязват в публикация във Фейсбук от ПП

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Свят Преди 11 часа

Президентът на Сомалиленд приветства като "историческия момент" обявеното днес от Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

България Преди 11 часа

Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Свят Преди 12 часа

Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

България Преди 12 часа

В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

България Преди 12 часа

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете

<p>Израел признава Сомалиленд за независима държава</p>

Канцеларията на Нетаняху: Израел признава Сомалиленд за независима държава

Свят Преди 13 часа

Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка

Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари

Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари

Свят Преди 13 часа

Съдията осъди Наджиб Разак на 15 години затвор

Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево

Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево

Свят Преди 13 часа

Причините за инцидента се изясняват

Брутална атака срещу силите на реда в Париж - петима ранени

Брутална атака срещу силите на реда в Париж - петима ранени

Свят Преди 14 часа

По време на операцията полицаите са използвали средства за принуда със средна степен на сила

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

Свят Преди 14 часа

При американската атака в северозападния щат Сокото са убити няколко ислямистки бойци

<p>На кои писти в Пампорово можем да караме ски</p>

Пампорово посреща туристи с 15 см сняг и реновирана детска ски градина

България Преди 14 часа

Основните писти в курорта днес се обработват с ратраци и от дружеството призовават за предпазливост в ски зоната

Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори

Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори

Свят Преди 14 часа

Тайландски медии твърдят, че Камбоджа е извършила нощни атаки, в навечерието на третия ден от преговорите между представители на двете страни

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Пилешко филе с топено сирене и чедър

Edna.bg

Георги Блажев трогна с коледен жест към баба си! (СНИМКА)

Edna.bg

Манчестър Юнайтед излъга Нюкасъл и се завърна в Топ 5

Gong.bg

Александър Николов изведе Лубе до победа над Пиаченца в Италия

Gong.bg

Православната църква отбелязва Стефановден

Nova.bg

Миро: Надявам се 2026 г. да бъде най-хубавата досега за България

Nova.bg