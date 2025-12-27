Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Русия атакува Киев и други региони на Украйна с ракети и дронове в събота, преди това, което президентът Володимир Зеленски определи като ключова среща с президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на споразумение за прекратяване на почти четиригодишната война, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Преди нощните атаки Зеленски заяви, че разговорите му във Флорида в неделя ще бъдат съсредоточени върху териториите, които всяка от страните ще контролира след спиране на бойните действия, започнали през февруари 2022 г. с нахлуването на президента Владимир Путин в по-малката съседка на Русия – най-кървавият конфликт в Европа след Втората световна война.

В Киев бяха чути експлозии, след като украинските подразделения за противовъздушна отбрана влязоха в действие, а военните съобщиха в приложението Telegram, че са засечени ракети. Военновъздушните сили заявиха, че руски дронове са насочени към столицата, както и към региони в североизточната и южната част на страната.

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ. Нямаше незабавни съобщения за щети или прекъсвания на електрозахранването.

‼️‼️‼️‼️Footage from Kyiv this morning pic.twitter.com/yCEld2MA1m — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) December 27, 2025

Русия не направи незабавен коментар по повод атаките.

Контролът върху територията – основна дипломатическа пречка

В четвъртък вечерта Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура на Украйна и засили атаките срещу южния регион Одеса – мястото на основните украински морски пристанища.

На фона на продължаващите ожесточени боеве териториалният въпрос остава основната дипломатическа спънка. Проект от 20 точки в кампанията, водена от САЩ за постигане на мирен план, е завършен на 90%, заяви Зеленски пред журналисти в Киев. Той посочи, че споразумение за гаранции за сигурност между Украйна и САЩ е почти готово – ключов елемент, след като гаранциите от по-ранните постсъветски години са се оказали безсмислени.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година“, каза Зеленски пред Politico.

Тръмп заяви, че Съединените щати са движещата сила зад процеса. „Той няма нищо, докато аз не го одобря“, каза Тръмп пред Politico. „Така че ще видим какво има“.

Зеленски заяви пред Axios, че САЩ са предложили 15-годишно споразумение за гаранции за сигурност с възможност за подновяване, но Киев иска по-дългосрочен договор с правно обвързващи разпоредби, които да предпазят Украйна от нова руска агресия.

Тръмп каза, че вярва, че срещата в неделя ще премине добре. Той добави, че очаква да разговаря с Путин „скоро“.

АЕЦ и свободна икономическа зона също са на дневен ред

Освен териториалния въпрос, ключов момент е контролът върху Запорожката атомна електроцентрала – най-голямата в Европа, превзета от Русия в първите седмици на войната.

Москва настоява Украйна да се изтегли от части на източния регион Донецк, които руските войски не са успели да завладеят в опита си да установят пълен контрол над Донбас, включващ и Луганска област.

Киев иска бойните действия да бъдат прекратени по настоящите линии на съприкосновение.

Съгласно американски компромис би била създадена свободна икономическа зона, ако Украйна се изтегли от части на Донецка област, въпреки че детайлите все още не са уточнени.

Axios цитира Зеленски, че ако не успее да убеди САЩ да подкрепят „твърдата“ позиция на Украйна по териториалния въпрос, той е готов да подложи 20-точковия план на референдум – при условие че Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня, за да може Украйна да се подготви и да проведе вота. Той добави, че иска да бъде упражнен по-силен натиск върху Русия.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че украинската версия на 20-точковия план се различава от това, което Русия е обсъждала със САЩ, съобщи агенция Интерфакс. Въпреки това той изрази оптимизъм, че преговорите са достигнали „преломен момент“ в търсенето на решение.

Съветникът по външната политика на президента Путин Юрий Ушаков е разговарял с представители на администрацията на Тръмп, след като Москва е получила американски предложения за евентуално мирно споразумение, съобщи Кремъл в петък, без да разкрива как Русия е оценила документите.