Свят

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ

27 декември 2025, 08:25
Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп
Източник: iStock/GettyImages

Русия атакува Киев и други региони на Украйна с ракети и дронове в събота, преди това, което президентът Володимир Зеленски определи като ключова среща с президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на споразумение за прекратяване на почти четиригодишната война, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Преди нощните атаки Зеленски заяви, че разговорите му във Флорида в неделя ще бъдат съсредоточени върху териториите, които всяка от страните ще контролира след спиране на бойните действия, започнали през февруари 2022 г. с нахлуването на президента Владимир Путин в по-малката съседка на Русия – най-кървавият конфликт в Европа след Втората световна война.

В Киев бяха чути експлозии, след като украинските подразделения за противовъздушна отбрана влязоха в действие, а военните съобщиха в приложението Telegram, че са засечени ракети. Военновъздушните сили заявиха, че руски дронове са насочени към столицата, както и към региони в североизточната и южната част на страната.

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ. Нямаше незабавни съобщения за щети или прекъсвания на електрозахранването.

Русия не направи незабавен коментар по повод атаките.

Контролът върху територията – основна дипломатическа пречка

В четвъртък вечерта Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура на Украйна и засили атаките срещу южния регион Одеса – мястото на основните украински морски пристанища.

На фона на продължаващите ожесточени боеве териториалният въпрос остава основната дипломатическа спънка. Проект от 20 точки в кампанията, водена от САЩ за постигане на мирен план, е завършен на 90%, заяви Зеленски пред журналисти в Киев. Той посочи, че споразумение за гаранции за сигурност между Украйна и САЩ е почти готово – ключов елемент, след като гаранциите от по-ранните постсъветски години са се оказали безсмислени.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година“, каза Зеленски пред Politico. 

Тръмп заяви, че Съединените щати са движещата сила зад процеса. „Той няма нищо, докато аз не го одобря“, каза Тръмп пред Politico. „Така че ще видим какво има“.

Зеленски заяви пред Axios, че САЩ са предложили 15-годишно споразумение за гаранции за сигурност с възможност за подновяване, но Киев иска по-дългосрочен договор с правно обвързващи разпоредби, които да предпазят Украйна от нова руска агресия.

Тръмп каза, че вярва, че срещата в неделя ще премине добре. Той добави, че очаква да разговаря с Путин „скоро“.

АЕЦ и свободна икономическа зона също са на дневен ред

Освен териториалния въпрос, ключов момент е контролът върху Запорожката атомна електроцентрала – най-голямата в Европа, превзета от Русия в първите седмици на войната.

Москва настоява Украйна да се изтегли от части на източния регион Донецк, които руските войски не са успели да завладеят в опита си да установят пълен контрол над Донбас, включващ и Луганска област.

Киев иска бойните действия да бъдат прекратени по настоящите линии на съприкосновение.

Съгласно американски компромис би била създадена свободна икономическа зона, ако Украйна се изтегли от части на Донецка област, въпреки че детайлите все още не са уточнени.

Axios цитира Зеленски, че ако не успее да убеди САЩ да подкрепят „твърдата“ позиция на Украйна по териториалния въпрос, той е готов да подложи 20-точковия план на референдум – при условие че Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня, за да може Украйна да се подготви и да проведе вота. Той добави, че иска да бъде упражнен по-силен натиск върху Русия.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че украинската версия на 20-точковия план се различава от това, което Русия е обсъждала със САЩ, съобщи агенция Интерфакс. Въпреки това той изрази оптимизъм, че преговорите са достигнали „преломен момент“ в търсенето на решение.

Съветникът по външната политика на президента Путин Юрий Ушаков е разговарял с представители на администрацията на Тръмп, след като Москва е получила американски предложения за евентуално мирно споразумение, съобщи Кремъл в петък, без да разкрива как Русия е оценила документите.

По темата

руско украинска война мирни преговори Володимир Зеленски Доналд Тръмп Киев териториален контрол гаранции за сигурност Запорожка АЕЦ рски атаки Донецка областу
Последвайте ни
Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Мит ли е, че карането на неутрална предавка е полезно

Мит ли е, че карането на неутрална предавка е полезно

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Верижна катастрофа на магистрала в Япония

Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония

Свят Преди 16 минути

Верижната катастрофа е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками

Примирие между Камбоджа и Тайланд

Мир по Коледа: Тайланд и Камбоджа договориха примирие

Свят Преди 1 час

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°

Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

Свят Преди 9 часа

„Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Четирима туристи са загинали при лавина в Гърция

Свят Преди 10 часа

Телата са били открити в близост до следи, оставени от туристите

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Свят Преди 10 часа

Заподозреният е задържан

„Величие“: Да помним Тюркян означава да защитаваме свободата и човешкото достойнство

„Величие“: Да помним Тюркян означава да защитаваме свободата и човешкото достойнство

Свят Преди 10 часа

17-месечната Тюркян загива при мирен протест срещу т.нар. Възродителен процес на 26 декември 1984 г.

След новата присъда: Бившият премиер на Малайзия призова за спокойствие

След новата присъда: Бившият премиер на Малайзия призова за спокойствие

Свят Преди 11 часа

Върховният съд на Малайзия осъди днес Наджиб Разак на 15 години затвор и солидна глоба от 13,5 млрд. рингита

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Московски съд осъди руски дипломат за измяна

Свят Преди 11 часа

ФСС, която е основният наследник на КГБ от съветската ера, заяви, че роденият през 1987 г. Коновалов е признат за виновен в измяна

<p>Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата</p>

Николай Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата

България Преди 12 часа

Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България, отбелязват в публикация във Фейсбук от ПП

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Свят Преди 13 часа

Президентът на Сомалиленд приветства като "историческия момент" обявеното днес от Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

България Преди 13 часа

Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

Свят Преди 13 часа

Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

България Преди 14 часа

В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

България Преди 14 часа

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете

<p>Израел признава Сомалиленд за независима държава</p>

Канцеларията на Нетаняху: Израел признава Сомалиленд за независима държава

Свят Преди 15 часа

Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Скорпион: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 27 декември, събота

Edna.bg

Манчестър Юнайтед излъга Нюкасъл и се завърна в Топ 5

Gong.bg

Александър Николов изведе Лубе до победа над Пиаченца в Италия

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Инфлацията – страхове и реалности

Nova.bg

Сърца на шампиони: България изпрати една от най-успешните си години в спорта

Nova.bg