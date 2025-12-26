Нападение с хладно оръжие в парижкото метро

Т ри жени бяха ранени с нож днес следобед в парижкото метро от мъж. Нападателят бе задържан по-късно недалеч от столицата, съобщиха съдебните власти след запитване на АФП.

Нападенията са извършени на три станции на една и съща метролиния в центъра на столицата, съобщи държавното предприятие RATP, което управлява обществения транспорт.

Две от ранените жени са транспортирани с линейка в болница без опасност за живота, докато третата е отишла сама в болницата, посочи полицейската префектура.

Предполагаемият извършител, на 25 години, е бил идентифициран „благодарение на записите от видеонаблюдението“. Вече познат на полицията за различни деяния, включително посегателства над собственост, той е бил задържан „в късния следобед във Вал д'Оаз“, северозападно от столицата, казаха съдебните власти.

Започнато е разследване, поверено на службите за регионална сигурност на транспорта, за опит за убийство и умишлено насилие с оръжие.

Полицейският префект на Париж Патрис Фор „поздрави бързата реакция и мобилизацията на службите си за тяхната намеса и задържането на лицето, заподозряно като извършител на тези деяния“.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез бе призовал миналата седмица префектите и отговорниците по сигурността към „максимална бдителност“ с наближаването на празненствата за Нова година.

Той отбеляза тогава „много високото ниво на заплаха от тероризъм“ и пожела по-специално да бъде обърнато специфично внимание на обществения транспорт.