Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

В ъншните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха днес признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, предаде Ройтерс.

"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути.

Израел признава Сомалиленд за независима държава

Президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи приветства като "историческия момент" обявеното днес от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република, която се отцепи от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, посочва Франс прес.

"Този етап бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи ползи за всички заинтересовани страни", написа Абдулахи в "Екс".

С площ приблизително колкото Англия (175 000 кв. км), намираща се в северозападния край на Сомалия, Република Сомалиленд едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава тя функционира независимо, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, разтърсвана от ислямисткото въстание на шебабите и хроничните политически конфликти, отбелязва АФП.