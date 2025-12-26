Свят

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Президентът на Сомалиленд приветства като "историческия момент" обявеното днес от Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република

26 декември 2025, 19:47
Източник: БТА

В ъншните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха днес признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, предаде Ройтерс.

"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути.

Президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи приветства като "историческия момент" обявеното днес от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република, която се отцепи от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, посочва Франс прес.

"Този етап бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи ползи за всички заинтересовани страни", написа Абдулахи в "Екс".

С площ приблизително колкото Англия (175 000 кв. км), намираща се в северозападния край на Сомалия, Република Сомалиленд едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава тя функционира независимо, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, разтърсвана от ислямисткото въстание на шебабите и хроничните политически конфликти, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Сомалиленд Признаване на независимост Международно осъждане Териториална цялост на Сомалия Израел Самопровъзгласила се република Дипломатически спор Регионална стабилност Сомалия Отцепнически регион
Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Свят Преди 1 час

Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ

България Преди 1 час

В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори

Свят Преди 3 часа

При американската атака в северозападния щат Сокото са убити няколко ислямистки бойци

Свят Преди 3 часа

Тайландски медии твърдят, че Камбоджа е извършила нощни атаки, в навечерието на третия ден от преговорите между представители на двете страни

Свят Преди 3 часа

Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк

Свят Преди 4 часа

Изявлението идва в момент, когато отношенията между Париж и Москва са в най-ниската си точка

Любопитно Преди 4 часа

След трудна година и развод с Бен Афлек, Дженифър Лопес сподели трогателни снимки от уютна семейна Коледа, насочена към близост, спокойствие и ново начало, подчертавайки, че тази година присъствието е по-важно от представянето

България Преди 4 часа

Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Свят Преди 4 часа

Песков не коментира как руското ръководство възприема в момента мирния план, който се обсъжда между САЩ, Украйна и европейските страни

Свят Преди 4 часа

Ирански новинарски уебсайтове публикуваха видеозаписи и снимки на това, което според тях е задържаният танкер

Свят Преди 5 часа

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай

България Преди 5 часа

Корабът отплава от чилийското пристанище Пунта Аренас преди няколко дни

Свят Преди 5 часа

Процесът му по петте първоначални обвинения е насрочен да започне в Кралския съд на Саутуарк на 16 юни 2026 г.

Свят Преди 6 часа

Вашингтон очаква Европа да поема по-голяма отговорност, заяви генералният секретар на НАТО

Свят Преди 6 часа

38-годишен мъж е арестуван

Любопитно Преди 6 часа

По време на коледната разходка в Сандрингам 7-годишният принц Луи грабна гигантски шоколадов бонбон от ръцете на принц Уилям, прегърна го и го носеше до последно, разсмивайки тълпата с палавото си вълнение

1

1

