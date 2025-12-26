Свят

Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

„Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“

26 декември 2025, 23:07
Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте
П ери Бамонте, познат като китарист и кийбордист на британската група The Cure, е починал на 65-годишна възраст след кратко боледуване в дома си по време на коледните празници.

Групата потвърди новината в изявление, публикувано в официалния ѝ сайт, като припомни приноса на Бамонте по време на двата му периода в състава – от 1990 до 2005 г. и от 2022 г. до днес.

„Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“, се казва в съобщението. В рамките на 14 години той изнася над 400 концерта. След завръщането си през 2022 г. участва в още около 90 концерта, някои от които са определени като едни от най-силните в историята на групата, кулминирали с концерта The Show of a Lost World в Лондон на 1 ноември 2024 г. „Мислите и съболезнованията ни са със семейството му. Ще ни липсва безмерно“, допълват от The Cure.

Роден в Лондон през 1960 г., Бамонте влиза в орбитата на The Cure през 1984 г. като част от техническия екип, благодарение на брат си Дарил, тур мениджър на групата. Постепенно става личен асистент на Робърт Смит, преди официално да се присъедини към състава през 1990 г. след напускането на кийбордиста Роджър О’Донъл.

По време на първия си период в групата Бамонте участва в записи и турнета, започвайки с албума Wish от 1992 г. и стигайки до Bloodflowers от 2000 г. Напуска през 2005 г., когато Смит преструктурира The Cure като трио. По-късно, през 2012 г., се присъединява към групата Love Amongst Ruin, а през 2019 г. отново свири с The Cure по повод включването им в Залата на славата на рокендрола.

В най-успешния комерсиално албум на групата Wish Бамонте свири на шестструнен бас и клавишни в песни като „Friday I’m in Love“, „A Letter to Elise“ и „High“.

Официалното му завръщане в The Cure през 2022 г. е свързано със световното турне Shows of a Lost World, започнало в Латвия през октомври и продължило до декември 2023 г. Последният му концерт с групата е в лондонския Troxy през ноември 2024 г., а негови участия са били планирани и за дати до 2026 г.

Източник: БГНЕС    
Пери Бамонте The Cure Китарист Кийбордист Починал Рок група Албум Wish Концерти Робърт Смит Коледни празници
