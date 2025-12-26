Свят

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

26 декември 2025, 09:12
"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа X, че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще".

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

