Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

П ремиерът Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

На 80-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, двамата разговаряха за световните конфликти, както и за ролята на България, която отбелязва 70-тата годишнина от членството си в Организацията на обединените нации.

Източник: Министерски съвет

В хода на срещата Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.

"С генералния секретар г-н Гутериш имахме много добър приятен, приятелски разговор. Наред с теми от дневния ред на организацията, изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, но и оптимизъм за това, че има много възможности да се постигнат повече се увеличава и е с все повече потребности. Говорихме и за ролята на България в Европейския контекст, ролята на България като страна от черноморски райони и предизвикателствата от това", отбеляза Желязков.