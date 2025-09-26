Свят

Желязков разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Премиерът представи и новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ
Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново
Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия
Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол
Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг
Космическа ескалация между Германия и Русия

П ремиерът Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

На 80-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, двамата разговаряха за световните конфликти, както и за ролята на България, която отбелязва 70-тата годишнина от членството си в Организацията на обединените нации.

В хода на срещата Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.

"С генералния секретар г-н Гутериш имахме много добър приятен, приятелски разговор. Наред с теми от дневния ред на организацията, изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, но и оптимизъм за това, че има много възможности да се постигнат повече се увеличава и е с все повече потребности. Говорихме и за ролята на България в Европейския контекст, ролята на България като страна от черноморски райони и предизвикателствата от това", отбеляза Желязков.

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Те допринесоха с повече от 1500 часа доброволчески труд и подкрепиха 24 неправителствени организации

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

Собственикът на питбулите е арестуван

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров

Лавров обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта

Но какво точно предизвиква тези напрежения и защо партньорите толкова лесно стигат до конфликт?

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Количествата вода в язовир „Красава“ са паднали драстично

Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google

Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори може да бъдете арестувани

