Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

26 декември 2025, 08:23
САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия
Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците
Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари
Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област
Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Б ългарският патриарх и Софийски митрополит Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей ще съслужат заедно в тържествена света литургия в храма „Св. Георги Победоносец“, в истанбулския квартал „Фенер". 

Събитието ще постави на началото на втория ден от първото мирно посещение на българския патриарх Даниил до Вселенската патриаршия в Истанбул.

Това е трета среща между двамата патриарси - след итронизацията на българския патриарх. Патриарх Даниил бе избран за български патриарх и Софийски митрополит на 30 юни 2024 г. Два месеца след избора си той се срещна с патриарх Вартоломей и други предстоятели в Тирана на погребението на Албанския архиепископ Анастасий, както и в края на септември 2025 г. на църковна конференция в Солун, където беше договорено между двамата патриарси и провеждането на настоящото посещение в Истанбул.

Вчера патриарх Даниил отслужи благодарствен молебен в патриаршеския храм „Св. Георги Победоносец", където с придружаващата го църковна делегация бяха посрещнати на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.

След благодарствения молебен, възглавен от патриарх Даниил, бе извършено молитвеното последование, след което се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Вселенския патриарх Вартоломей, както и от членовете на Св. Синод в Тронната зала на патриаршията.

Патриаршеската църква „Св. Георги Победоносец" е един от най-важните храмове в Константинопол. Първоначално църквата е част от Православния женски манастир, който по-късно е преобразуван от патриарх Матей II (1598-1601) в патриаршеска резиденция. Храмът е реконструиран около 1614 г. от патриарх Тимофей II (1612-1620). През 1720 г. църквата е унищожена от пожар и при патриарх Йеремия III (1716-1726) е изцяло преустроена. Реставрационни работи се извършват и през 1836 г. при патриарх Григорий VI (1835-1840), както и при сега действащия патриарх Вартоломей.

Съгласно преданието патриаршеският трон в храма първоначално е принадлежал на знаменития Константинополски патриарх Св. Йоан Златоуст (398-404). Височината на трона е четири метра, направен е от дърво на гръцки орех и е инкрустиран със слонова кост, естествени скъпоценни камъни и цветно дърво. Съгласно преданието амвонът в храма също е принадлежал на Св. Йоан Златоуст, въпреки че надписът, намиращ се на вътрешната му страна, свидетелства, че е бил направен през 1703 г., по времето на патриарх Гаврил III (1702-1707).

Както иконите, така и светите мощи съставляват централния аспект на православното християнско благочестие, основаващо се на православната доктрина на „обожанието“, заключващо се в цялото освещаване на човешката природа – тяло и душа, посредством Божествената благодат. Светите Трисветители – Василий Великий, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, са най-известните и влиятелни богослови на ранната Църква. След Четвъртия кръстоносен поход (1204 г.) мощите на тези светци са пренесени от Константинопол в Рим. През ноември 2004 г. част от мощите на Св. Григорий и Св. Йоан бяха върнати обратно. Вселенският патриарх Вартоломей лично съпровождаше светите мощи до тяхната историческа родина. Не след дълго и мощите на Св. Василий също бяха донесени в Константинопол.

Колоната на бичуването на Христа е разположена на югоизточния ъгъл на патриаршеската църква - това е част от колоната, на която Той е бил привързан, а после бичуван от римските войници по време на Страстната седмица, преди да бъде разпнат. Тази колона е една от най-ценните и древни реликви на храма. 

Източник: Емануел Смърков, БТА    
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Оперираха Болсонаро от херния

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Частично бедствено положение в община Пазарджик

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

