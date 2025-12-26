Свят

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

26 декември 2025, 09:43
Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия
САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия
Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците
Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари
Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област
Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

А мериканският щат Калифорния, в който тази седмица се изляха поройни дъждове, остава изложен на опасност от внезапни опустошителни наводнения, а по крайбрежието му се очакват големи вълни, предупредиха местните власти, предаде Асошиейтед прес.

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Бурите донесоха със себе си дъжд и сняг, като се очакваше днес стихията да утихне, но кодът за опасно време остава в района на мегаполиса Лос Анджелис. Налице е опасност от лавини в планинската верига Сиера Невада, по-специално около езерото Тахо, уточнява АП.

Вълните в района на залива на Сан Франциско може да достигнат днес височина до 7,6 метра. На жителите на планинския град Райтууд, на около 130 километра североизточно от Лос Анджелис, бе казано да са готови да се евакуират поради свлачища.

Улиците в града, населяван от около 5000 души, бяха зарити със скални отломки и гъста кал вчера. "Тази Коледа наистина е луда", заявява пред АП местната жителка Джил Дженкинс, при която за празниците е 13-годишният ѝ внук Хънтър.

При изгледите за нови поройни дъждове в района са мобилизирани над 150 пожарникари, каза говорителят на противопожарната служба на окръг Сан Бернардино - Шон Милърик. "Готови сме. Целият наличен персонал е на разположение“, каза той.

Проливни дъждове, внезапни наводнения и кални свлачища в Калифорния

Т.нар. атмосферни реки носят огромни струи влага от тропиците по време на една от най-натоварените седмици по отношение на пътуванията на територията на САЩ. Лос Анджелис отбелязва най-влажния си коледен период от 54 години насам, обяви Националната метеорологична служба на САЩ.

Калифорния след опостушителните наводнения
13 снимки
калифорния наводнение
калифорния наводнение
калифорния наводнение
калифорния наводнение

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица, отбелязва АП. 

Паднало дърво уби мъж от град Сан Диего в сряда, а заместник-шериф на Сакраменто загина при катастрофа, която изглежда е била свързана с времето.

Районите по тихоокеанското крайбрежие, включително Малибу, са под наблюдение за наводнения до днес следобед, а за голяма част от долината Сакраменто и от района на залива на Сан Франциско бяха издадени предупреждения за бури и наводнения.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Калифорния поройни дъждове наводнения бури опасно време свлачища Лос Анджелис Сан Франциско смъртни случаи евакуация
Последвайте ни
Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете

Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 35 минути

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

България Преди 44 минути

Той заблуждавал клиенти с договори за строителство, без намерение да ги изпълни

Оперираха Болсонаро от херния

Оперираха Болсонаро от херния

Свят Преди 1 час

Операцията е продължила около три часа и половина и е преминала без усложнения

<p>Мъж остава без книжка три пъти&nbsp;след фалшиво положителен тест за наркотици</p>

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

България Преди 1 час

Лабораторните изследвания показали обаче, че полевият тест греши

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

България Преди 2 часа

Обявено е частично бедствено положение

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 2 часа

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Свят Преди 11 часа

Той определи съдебното решение като срамно

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Технологии Преди 11 часа

Компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана

Частично бедствено положение в община Пазарджик

Частично бедствено положение в община Пазарджик

България Преди 11 часа

Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия"

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Любопитно Преди 11 часа

Той скъса връзките си с по-големите си деца

<p>Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (ОБЗОР)</p>

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 12 часа

Това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

България Преди 12 часа

Това е 23-тото издание на инициативата

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Любопитно Преди 13 часа

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Свят Преди 13 часа

Представители на властите потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Свят Преди 13 часа

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Свят Преди 13 часа

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 декември, петък

Edna.bg

Микел Дамсгор пред DIEMA SPORT 2: Искам да бъда играчът, който движи атаките на Брентфорд, можем да завършим в Топ 10

Gong.bg

Левски повтори най-силната си есен, но това не гарантира титла

Gong.bg

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени, сред тях - и малко дете

Nova.bg

Частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

Nova.bg