България

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт, заяви премиерът

24 септември 2025, 07:39
Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС
Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание
Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък
От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода
Километрично задръстване на АМ

Километрично задръстване на АМ "Тракия"
МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна
Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна
Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Б ългария, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ. Това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет. Визитата на българската делегация в САЩ е по повод 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", каза още премиерът.

Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. През днешния ден предстои четиристранна среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Румъния и Хърватия. Домакин на закуската ще бъде българският външен министър Георг Георгиев.

Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

По-късно предстои среща на премиера Желязков с президента на Република Азербайджан.

Източник: Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова    
Желязков руски природен газ САЩ визита ЕС
Последвайте ни
Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 ден
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 22 минути

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

Свят Преди 1 час

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

България Преди 2 часа

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

.

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

България Преди 2 часа

Нова наредба създава правила за телемедицината

Redmi 15C

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Технологии Преди 2 часа

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 9 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 9 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 10 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 10 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 11 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 11 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 12 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 13 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 14 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 14 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 15 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 септември, сряда

Edna.bg

Днес имен ден празнуват красиви и силни имена

Edna.bg

В Славия мислят за треньорска смяна

Gong.bg

Моуриньо скочи на ВАР след равенство на Бенфика

Gong.bg

Заловиха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Nova.bg

Как строежът на метрото в столичния квартал „Хаджи Димитър“ доведе до евакуация на живеещите там

Nova.bg