Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Б ългария, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ. Това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет. Визитата на българската делегация в САЩ е по повод 80-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.

"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", каза още премиерът.

Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. През днешния ден предстои четиристранна среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Румъния и Хърватия. Домакин на закуската ще бъде българският външен министър Георг Георгиев.

По-късно предстои среща на премиера Желязков с президента на Република Азербайджан.