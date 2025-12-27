Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

В събота над страната ще преобладава слънчево време, над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва, съобщиха от НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца – ще започне да се понижава.

По Черноморието

​ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

В неделя и понеделник

ще бъде сравнително студено, но почти без валежи. Облачността ще е променлива, по-значителна над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг. А в понеделник по-често ще бъде предимно слънчево. Ще е ветровито; вятърът ще е от запад-северозапад, в Югозападна България до умерен, в останалата част от страната - умерен до силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.

