Московски съд осъди руски дипломат за измяна

ФСС, която е основният наследник на КГБ от съветската ера, заяви, че роденият през 1987 г. Коновалов е признат за виновен в измяна

26 декември 2025, 21:22
Източник: БТА

М осковски съд осъди бившия руски дипломат Арсений Коновалов на 12 години затвор в наказателна колония с максимално строг режим за предаване на тайни на американското разузнаване, докато е работил в САЩ, съобщи днес руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от Ройтерс.

Москва обвини в шпионаж бивш служител на американско консулство

"Беше установено, че А.С. Коновалов, служител на руското външно министерство, намирайки се на дългосрочна командировка в САЩ, активно е предавал секретна информация, до която е имал достъп в рамките на изпълнение на задълженията си, на американското разузнаване срещу заплащане", се казва и изявлението на ФСС.

Коновалов бе задържан от руското контраразузнаване през март 2024 г. Агенция ТАСС разпространи видеозапис от задържането, на който се вижда как Коновалов е стъписан от ареста, извършен, докато пътува с колата си, и от предявените му обвинения. 

Русия арестува мъж за шпионаж в полза на Германия

От ФСС не разкриха каква информация е предавал Коновалов на американското разузнаване или за коя американска разузнавателна агенция е работил. Засега няма коментар и от разузнавателните служби на САЩ.

Руският вестник "Комерсант" съобщи, че Коновалов е работил като втори секретар в генералното консулство на Русия в Хюстън. Вестникът допълва, че дипломатическият му мандат в САЩ е продължил от 2014 г. до 2017 г.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
