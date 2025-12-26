Свят

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

„Това е като да управляваш банкова сметка, само че с калории", съветва Джилиан Майкълс

26 декември 2025, 07:25
Л ичен треньор сподели своето правило за избягване на напълняването по време на празниците, предаде New York Post

В интервю за Fox News Digital 51-годишната Джилиан Майкълс обясни, че тайната ѝ да поддържа форма, докато се наслаждава на празничния сезон, е „да намериш правилния баланс“.

„Един от начините да го постигнете е като прилагате правилото 80/20“, каза Майкълс. „Това е добре познат принцип в храненето, защото е много основен и логичен. Всеки може да го разбере и приложи.“

Звездата от „Най-големият губещ“ заяви, че ключът към правилото 80/20 е да се следи и управлява „калорийният баланс“.

„Да кажем, че сте 44-годишен мъж, тренирате няколко пъти седмично и изгаряте по 2500 калории на ден. Ако не се опитвате да отслабнете, а да поддържате теглото си, тогава трябва да приемате толкова калории, колкото изгаряте“, обясни Майкълс.

„Това е като да управляваш банкова сметка, само че с калории. Принципът е същият: приета енергия срещу изразходвана енергия. Ако дневният ви прием е 2500 калории, искам 80% от тях да идват от пълноценни храни.“

Как да НЕ напълнеем по Коледа: 8 полезни съвета

„А останалите 20% можете да си позволите да се поглезите. Можете да си налеете чаша вино, нали? Или да хапнете парче тиквен пай. Така няма да надхвърлите калориите си, но все пак ще включите някои от онези неща, които не са особено полезни, но за които има място в един балансиран и разумен хранителен режим.“

Майкълс отбеляза, че дългосрочният ефект от напълняването през празниците не идва от рязкото покачване на килограми за един сезон, а от малките, постоянни натрупвания, които никога не се свалят.

„Истината е, че не качваме чак толкова много през празниците – обикновено става въпрос за няколко килограма“, каза тя.

„Но ако качите няколко през годината, после още няколко по празниците и никога не ги свалите, тези няколко килограма могат да се превърнат в 30, 40 или 50. А това се случва само със 100 допълнителни калории на ден – няколко килограма по Деня на благодарността, Коледа и Нова година.“

„Идеята е да компенсирате веднага за всяко удоволствие“, продължи Майкълс. „Ако отидете на фирмено парти и изпиете няколко чаши шампанско и хапнете нещо пържено – направете го. Всички сме го правили.“

„Но това означава, че на следващия ден трябва да отидете на фитнес“, обяснява тя. „Трябва да го „отработите“. Или просто да приемете малко по-малко калории. Това е като да вземеш от едно, за да компенсираш на друго. Аз го правя постоянно.“

Фитнес експертът сравнява управлението на празничните изкушения с управлението на бюджет.

„Представете си, че искате да си купите нещо, нали? Мислите си: „Добре, искам да си купя нещо скъпо, което е извън бюджета ми, но за целта ще намаля разходите си в други области“, казва тя.

„Например: „Няма да харча по 10 долара на ден за Starbucks тази седмица и така ще спестя 80 долара за каквото ми трябва“, добавя Майкълс. „Принципът е същият – ако днес „похарчите“ повече калории, утре „спестете“ малко. Закусвайте белтъци, а не бейгъл с крема сирене. Толкова е просто.“

Майкълс предупреди, че мисленето на принципа „всичко или нищо“ е една от основните пречки за поддържане на здравословно тегло в дългосрочен план.

Звездата съветва да се стремим към постоянство в навиците през цялата година.

„Истината е, че постоянството във времето е ключово“, каза тя. „Защото ако се ограничавате напълно, в крайна сметка ще се откажете. Тези колебания са проблемът. Всички знаем какво е йо-йо ефект.“

„Ако просто можете да поддържате последователност, например: „Добре, ако днес ям малко повече, утре ще ям малко по-малко“, заяви Майкълс.

Тя сподели пред Fox News Digital, че заедно със съпругата си Дешана Мари Минуто и децата им, 14-годишната Лукасия и 13-годишния Финикс, ще прекарат празниците в дома си в Джаксън Хоул, Уайоминг, за което е „много развълнувана“.

През 2021 г. водещата на подкаста „Keeping It Real“ и семейството ѝ се преместиха от Лос Анджелис в ранчо в щата Уайоминг.

„Нямам търпение. Нямам търпение да карам сноуборд“, каза тя.

Въпреки това Майкълс обясни, че ще пътуват често до Лос Анджелис поради семейни ангажименти.

„Имам близък, който се нуждае от мен повече от преди“, каза тя.

Майкълс сподели и за какво е най-благодарна на този Ден на благодарността.

„За съпругата и децата ми“, каза тя. „Познавам много хора, които са преминали през какво ли не и са загубили много, и честно казано, не знам как се справят.“

„Когато слушаш тези истории, осъзнаваш, че животът е като руска рулетка“, продължи Майкълс. „Всичко може да се случи по всяко време и просто всеки ден, в който се събуждам и най-близкото ми семейство е заедно и здраво, е ден, за който съм благодарна.“

„Наистина, от все сърце съм благодарна“, добави тя.

Източник: New York Post    
Източник: New York Post
