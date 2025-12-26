„Величие“: Да помним Тюркян означава да защитаваме свободата и човешкото достойнство

Д а помним Тюркян и всички други като нея означава да защитаваме свободата, човешкото достойнство и правото на избор за всички, заявиха от партия "Величие", представители на която положиха цветя днес в знак на почит към паметта на малката Тюркян, една от жертвите при протестите срещу т.нар. Възродителен процес в село Могиляне, Кърджали.

"Бог е дал на хората свободна воля и никой няма право да им я отнема. Правото на вяра, народност и самоопределяне е основно човешко право. Така би трябвало да бъде устроено едно справедливо общество, което да живее по начин, зачитащ човека, неговото достойнство и неговия избор. Случаят с Тюркян е трагичен пример за точно обратното", посочват от партията. Те отбелязват, че това е случай, в който държавната машина насилствено променя волята на хората и отнема човешки живот.

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

"За съжаление и днес държавата продължава да отнема бъдещето на децата ни. В лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски тя прави същото както спрямо малцинството, така и спрямо мнозинството. По този начин се създават неуки, зависими и подчинени хора", смятат от "Величие". Те отбелязват, че е важно да помним и да се борим срещу тиранията и безчовечността във всичките им форми.

17-месечната Тюркян загива при мирен протест срещу т.нар. Възродителен процес на 26 декември 1984 г. в село Могиляне. Всяка година на 26 декември местните жители почитат паметта на Тюркян и на жертвите на съпротивата срещу принудителната смяна на имената на българските турци пред мемориалната чешма, издигната на мястото на трагедията.