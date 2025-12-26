България

Проект на МЗ цели по-добър достъп до здравни услуги

В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори

26 декември 2025, 18:55
Източник: БТА

Д а бъде въведена длъжността "областен координатор на здравните медиатори“, се предлага в проект за промени на Наредбата за изискванията за дейността на здравните медиатор. Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.  

Целта на въвеждането на тази длъжност е да бъде осигурена по-ефективна организация, методическа подкрепа и контрол върху дейността на здравните медиатори в общините на съответната област, се посочва в мотивите за промени на наредбата. Новата длъжност ще се изпълнява от утвърдени здравни медиатори с доказан професионален опит, като назначаването на координаторите ще се извършва със заповед на министъра на здравеопазването. В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори.

Здравни медиатори заради отказите от имунизации

За да могат здравните медиатори да изпълняват ефективно своите задължения, включително да посещават отдалечени населени места, в мотивите за нормативни промени е посочено, че работодателите – общините, ще поемат транспортните им разходи. Това ще улесни достъпа до здравни услуги на хора, живеещи в изолирани махали и квартали и ще подпомогне дейността по превенция и информираност. Средствата ще се планират в годишните бюджети на общините, е посочено още в мотивите към проекта. Създава се и възможност здравните медиатори да оказват съдействие на пациенти в болниците, като по този начин ще се преодоляват комуникационни бариери и ще се предотвратяват конфликти между пациенти и медицински специалисти - проблем, който често води до липса на доверие, неспазване на терапия и отказ от лечение.

Кои са хората в Националната мрежа на здравните медиатори

Средствата по стандарт за 2025 г. за един щат на длъжност здравен медиатор са 20 660 лв. годишно. За областните координатори се планира увеличение на стандарта с 5% - до 21 693 лв. годишно. Финансовият ефект за 2026 г. за 28 областни координатори ще бъде 607 404 лв. (около 310 560 евро).

Измененията в наредбата се предлагат заради необходимостта от засилване на ролята на общините в провеждането на здравна профилактика и за подобряване на достъпа до медицинска помощ за най-уязвимите групи от населението. Предлага се и въвеждане на електронно отчитане на дейността на здравните медиатори чрез специализирана информационна система, разработена в рамките на проект" Здравеопазване за всички“ по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Областен координатор Здравни медиатори Министерство на здравеопазването Наредба за дейността Достъп до здравни услуги Общини Уязвими групи Здравна профилактика Електронно отчитане Финансиране
