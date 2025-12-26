България

Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия

26 декември 2025, 19:26
Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес
Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

С туденото време доведе и до опасна ситуация в планината. В четвъртък вечерта се наложи спасители от Планинската спасителна служба да спасяват мъж, изпаднал в хипотермия, след като тръгнал на преход във Витоша.

„Става въпрос за човек, който е в невъзможност да продължи, намира се на стълбова маркировка от хижа „Алеко” в посока Черни връх”, обясни Мартин Неделчев, от ПСС, отряд „София”. По думите му мъжът не е бил подходящо облечен. Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия.

Откриха човек с много тежка хипотермия на Витоша

„Краката му бяха доста замръзнали, това вероятно е била причината да не може сам да продължи”, обясни Неделчев, цитиран NOVA.

Турист е починал на Витоша

Той препоръчва на любителите да избират маршрута за преход, спрямо възможностите си, да тръгват със заредени телефони, допълнителни батерии и осветление.

„Винаги когато падне нов сняг нагоре се изнасят много автомобили, които дрифтят по пътя от „Драгалевци” към хижа „Алеко” - един задръстен път може да означава човешки живот", обясни Неделчев.

Източник: NOVA    
Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

Брутална атака срещу силите на реда в Париж - петима ранени

Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево

Канцеларията на Нетаняху: Израел признава Сомалиленд за независима държава

<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
<p>Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата</p>

Николай Денков: Трагичната съдба на 17-месечната Тюркян ни напомня за цената на свободата

България Преди 20 минути

Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България, отбелязват в публикация във Фейсбук от ПП

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Редица държави осъдиха признаването на Сомалиленд от Израел

Свят Преди 46 минути

Президентът на Сомалиленд приветства като "историческия момент" обявеното днес от Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

България Преди 1 час

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете

Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари

Бивш малайзийски премиер осъден за злоупотреба и пране на пари

Свят Преди 2 часа

Съдията осъди Наджиб Разак на 15 години затвор

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

Свят Преди 3 часа

При американската атака в северозападния щат Сокото са убити няколко ислямистки бойци

<p>На кои писти в Пампорово можем да караме ски</p>

Пампорово посреща туристи с 15 см сняг и реновирана детска ски градина

България Преди 3 часа

Основните писти в курорта днес се обработват с ратраци и от дружеството призовават за предпазливост в ски зоната

Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори

Камбоджа обвини Тайланд в масирани бомбардировки въпреки мирните преговори

Свят Преди 3 часа

Тайландски медии твърдят, че Камбоджа е извършила нощни атаки, в навечерието на третия ден от преговорите между представители на двете страни

Google обяви най-търсените теми за 2025 година в САЩ

Google обяви най-търсените теми за 2025 година в САЩ

Свят Преди 3 часа

Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк

<p>Предвижда ли се телефонен разговор между Макрон и Путин</p>

Елисейският дворец: Засега не се предвижда телефонен разговор между Макрон и Путин

Свят Преди 4 часа

Изявлението идва в момент, когато отношенията между Париж и Москва са в най-ниската си точка

Защо уютната семейна Коледа на Дженифър Лопес е особено значима тази година

Защо уютната семейна Коледа на Дженифър Лопес е особено значима тази година

Любопитно Преди 4 часа

След трудна година и развод с Бен Афлек, Дженифър Лопес сподели трогателни снимки от уютна семейна Коледа, насочена към близост, спокойствие и ново начало, подчертавайки, че тази година присъствието е по-важно от представянето

Василев в Кърджали: Опитаха да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха

Василев в Кърджали: Опитаха да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха

България Преди 4 часа

Той коментира, че има още няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

Кремъл и САЩ обсъдиха евентуалното споразумение за Украйна

Кремъл и САЩ обсъдиха евентуалното споразумение за Украйна

Свят Преди 4 часа

Песков не коментира как руското ръководство възприема в момента мирния план, който се обсъжда между САЩ, Украйна и европейските страни

Иран: Чуждестранен танкер, превозващ контрабандно гориво е задържан в Персийския залив

Иран: Чуждестранен танкер, превозващ контрабандно гориво е задържан в Персийския залив

Свят Преди 4 часа

Ирански новинарски уебсайтове публикуваха видеозаписи и снимки на това, което според тях е задържаният танкер

<p>Китай наложи санкции на САЩ заради Тайван</p>

Китай санкционира американски физически лица и отбранителни фирми заради Тайван

Свят Преди 5 часа

Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай

<p>Двама убити при нападение в Израел</p>

Двама убити при нападение на палестинец в Израел

Свят Преди 5 часа

Други двама души са понесли леки наранявания, преди нападателят да бъде прострелян от цивилен минувач

Стартира 34-та българска експедиция на Антарктида

Стартира 34-та българска експедиция на Антарктида

България Преди 5 часа

Корабът отплава от чилийското пристанище Пунта Аренас преди няколко дни

