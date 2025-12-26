Неподходящо облечен турист беше спасен от ПСС на Черни връх

С туденото време доведе и до опасна ситуация в планината. В четвъртък вечерта се наложи спасители от Планинската спасителна служба да спасяват мъж, изпаднал в хипотермия, след като тръгнал на преход във Витоша.
„Става въпрос за човек, който е в невъзможност да продължи, намира се на стълбова маркировка от хижа „Алеко” в посока Черни връх”, обясни Мартин Неделчев, от ПСС, отряд „София”. По думите му мъжът не е бил подходящо облечен. Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия.
Откриха човек с много тежка хипотермия на Витоша
„Краката му бяха доста замръзнали, това вероятно е била причината да не може сам да продължи”, обясни Неделчев, цитиран NOVA.
Той препоръчва на любителите да избират маршрута за преход, спрямо възможностите си, да тръгват със заредени телефони, допълнителни батерии и осветление.
„Винаги когато падне нов сняг нагоре се изнасят много автомобили, които дрифтят по пътя от „Драгалевци” към хижа „Алеко” - един задръстен път може да означава човешки живот", обясни Неделчев.