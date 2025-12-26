Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

И зраелски резервист е блъснал вчера с колата си палестинец, отправящ молитва край пътя на окупирания Западен бряг, а преди това е стрелял с огнестрелно оръжие в същия район, съобщи израелската армия, цитирана от Ройтерс.
"Получихме кадри с въоръжено лице, което е блъснало с колата си палестинец", се казва в изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в което се допълва, че нападателят е бил резервист, чийто срок на военна служба е изтекъл.
Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ.
IDF Reservist Rams Praying Palestinian with ATV in West Bank Village! 🚨— Faizan Haroon (@Faizan_Haroon01) December 26, 2025
Израелски медии съобщиха, че резервистът е бил поставен под домашен арест.
Израелската полиция засега не е отговорила на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.
An Israeli reservist soldier rams his vehicle into a Palestinian man as he prays on a roadside in the occupied West Bank after earlier firing shots in the area, the Israeli military says. The reservist acted “in severe violation of his authority” and his weapon had been… pic.twitter.com/927bKhb2Rs— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 26, 2025
След атаката палестинецът е преминал медицински преглед, който установил, че е невредим, и в момента си е у дома.
Разпространени от палестинска телевизия кадри показват мъж с цивилни дрехи и с автомат през рамо, който блъска с джипа си палестинец, отправящ молитва край пътя.
Данни на ООН сочат, че настоящата година е белязана от едно от най-високите нива на насилие от страна на израелски цивилни срещу палестинци на Западния бряг, като броят на ранените при подобни нападения надвишава 750 души, посочва Ройтерс.