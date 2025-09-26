България

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация

26 септември 2025, 07:12
Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа
Източник: БТА

Б ългария е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа. Със стратегическо местоположение, конкурентни бизнес условия и разрастваща се иновационна екосистема страната ни предоставя стабилна и предвидима среда за компании, които искат да установят или разширят дейността си в Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в рамките на участието му в работен обяд, организиран от Делфийския икономически форум и американската организация, насърчаваща диалога между бизнеса и политическите лидери BCIU - Бизнес съвет за международно разбирателство.

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на България като инвестиционна дестинация.

Наред с членството ни в ЕС и НАТО, министър-председателят изтъкна присъединяването ни към Шенгенското пространство и към еврозоната като гаранция за стабилност и предвидимост.

„Разположена на пресечната точка на Европа, Азия и Близкия изток, България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в региони в непосредствена близост. С пет паневропейски транспортни коридора, четири международни летища, черноморски пристанища и терминали по река Дунав, страната ни предлага бърза и ефикасна свързаност за търговия, вериги за доставки и цифрова инфраструктура”, добави Желязков.

Министър-председателят определи данъчната система на България като една от най-атрактивните в Европа - с 10% плосък корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица.

Премиерът изтъкна и развитието на национална мрежа от индустриални зони. По думите му ключови сектори със силен инвестиционен потенциал са автомобилостроенето и електрическата мобилност, електрониката и мехатрониката, фармацевтиката, възобновяемата енергия, информационните и комуникационните технологии и интелигентното производство.

Желязков акцентира върху ангажимента на правителството да повиши иновационните резултати на България и да увеличи потенциала на икономиката, основана на знанието, като даде приоритет на интелигентното производство, дигитализацията и научноизследователската и развойна дейност във високотехнологичните сектори.

Премиерът специално открои иновационния потенциал на страната ни в лицето на института INSAIT, изграден с ключовата роля на два от водещите университета в света - Федералния технологичен институт в Цюрих и Политехническия университет в Лозана, както и Софийския университет и в партньорство със световни лидери като Google, Amazon Web Services и DeepMind. В допълнение Желязков изтъкна и суперкомпютъра Discoverer, разположен в София Тех Парк и класиран сред най-производителните изчислителни системи в Централна и Източна Европа. България също така подкрепя развитието на национална инфраструктура за изкуствен интелект, включително собствения си голям езиков модел (BgGPT) и предстоящата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++. И двете са част от по-широка правителствена стратегия за засилване на цифровия суверенитет и подкрепа на иновациите от следващо поколение.

Желязков България икономика
Последвайте ни
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Над 600 доброволци от Kaizen Gaming подпомагат oбществено значими каузи

Любопитно Преди 3 минути

Те допринесоха с повече от 1500 часа доброволчески труд и подкрепиха 24 неправителствени организации

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 20 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров

Германия приветства коментарите на Тръмп за Израел, осъди изявление на Лавров

Свят Преди 35 минути

Лавров обвини НАТО и европейските лидери, че използват Украйна, за да обявят "истинска война" на Русия

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 49 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Свят Преди 55 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 56 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

България Преди 1 час

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg