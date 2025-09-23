Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

Д а си независим не означава да се обградиш със стени и да живееш в собствената си самодостатъчност, а да бъдеш част от тази човешка дипломация, която разпространява добродетелите извън пределите на страната. В този смисъл ценим високо приноса на българите в САЩ за укрепване на приятелството между нашите две страни и за съхранението и популяризирането на българските традиции и култура. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България, цитиран от NOVA .

Премиерът специално изтъкна ролята на образователните инициативи на българите в САЩ и дейността на неделните училища, които са гарант за запазване на българския език сред най-младото поколение и активно съдействат за съхраняване на българския дух, самосъзнание и култура. Желязков изтъкна също значението на държавната политика за развитие на българските общности зад граница.

По отношение на включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, което е основен национален приоритет, министър-председателят изрази надежда много скоро да има резултат. Премиерът посочи, че не само сме изпълнили техническите критерии, но също така през изминалата 2024 година е постигнато рекордно намаляване на броя на отказите – само 6%, което е основният критерий за включване в програмата. Желязков изтъкна, че отпадането на визовото ограничение ще стимулира туризма и допълнително ще разгърне икономическия потенциал на двустранните ни отношения със САЩ. Директна самолетна линия между Ню Йорк и София също би имала позитивен ефект.

Министър-председателят специално поздрави представителите на българската общност по случай Деня на независимостта на България и отбеляза, че най-големите победи на българите са постигани тогава, когато народът ни е бил единен. Като друг ярък примери за това в нашата история Желязков посочи Съединението. Така сме постигнали и един от най големите върхове, които ни нареждат в първата редица на достойните народи - спасяването на българските евреи, изтъкна министър-председателят. Премиерът Желязков открои също важната роля на българската дипломация в преломните моменти от историята.

"Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели за това колко внимателно подхождат всички, дори в тежки ситуации", заяви премиерът Росен Желязков.

Министър-председателят открои значението на членството на България в НАТО и в ЕС. "Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности - хуманизъм, демокрация, добродетелите, които ни обединяват - тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация", заяви още премиерът Желязков.