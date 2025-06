Зеленски за новата офанзива на Русия: Войските на Путин не са чак толкова успешни

У краинският президент Володимир Зеленски отхвърли съобщенията за нова офанзива от страна на Русия. В интервю за Bild Зеленски заявява, че руските войски "не са толкова успешни, меко казано“.

Според него тезата, че Русия "печели войната“, е руски наратив.

Държавният глава на Украйна смята, че Западът трябва да наложи строги санкции срещу Русия още сега.

Зеленски подчертава, че колкото повече подкрепа има, толкова по-малко украинци ще загинат.

‼️🇺🇦🇷🇺🗣️ "The idea that Russia is winning the war is a Russian narrative. To put it mildly, they haven’t been particularly successful at it. As for weakness, I will not show any weakness until the war is over." – Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/BzOPaB79co