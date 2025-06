"Всичко е унищожено": Българка напуска дома си в Северна Ирландия заради масовите безредици

М айка на две деца от България обяви, че напуска Северна Ирландия, след като домът ѝ в Балимина, графство Антрим, е бил нападнат, предаде BBC .

Протестиращи са хвърляли запалителни бутилки, тухли и фойерверки по полицията и са нанесли щети на редица имоти по време на поредната нощ на безредици в града във вторник.

"Това ме принуждава да се махна оттук, за да спася децата си, за да нямат депресия, да нямат никакви спомени от това в бъдеще", разказа Мика Колев пред BBC News NI.

Във вторник вечерта в дома ѝ нахлули участници в безредиците и нанесли сериозни щети.

Семейството е напуснало къщата още преди нападението, страхувайки се за своята безопасност, и е наблюдавало на живо кадри от безредиците в района в TikTok.

Масови безредици при протест след сексуално посегателство в Северна Ирландия

"Нямаме нищо вътре. Телевизорът, диванът, масата, всичко, което имахме, е унищожено", каза тя.

"Децата ми са уплашени."

Мика и партньорът ѝ, които имат 15-годишен син и 6-годишна дъщеря, са се преместили в Северна Ирландия преди десет години.

"Никога не сме създавали проблеми", подчерта тя.

"Живеем тук от 10 години, работим и плащаме наем, децата ходят нормално на училище, никога не сме създавали проблем."

Насилието избухна за първи път в понеделник след мирен протест заради предполагаемо сексуално посегателство срещу момиче в града през уикенда.

Двама тийнейджъри са обвинени и са се явили пред съда с помощта на румънски преводач, за да потвърдят имената и възрастта си. Адвокатът им заяви, че ще отрекат обвиненията.

Тълпи продължават да се събират в района на "Клонавон Терас", където е станало предполагаемото нападение.

Полицията определи насилствените действия като "расистко хулиганство".

В отговор на насилието някои семейства са залепили на входните си врати плакати с посочена националност в опит да предотвратят нападения срещу домовете си.

Мика каза:

"Плащам наем, това е моят дом. Чувствам, че това е моята страна, моят град. Работя, живея тук."

"Дъщеря ми се роди в тази къща, тя е щастлива в училище."

"Тук играе, има паспорт за тази страна, но сега тя е уплашена."

"Трябва да я спра да ходи на училище, трябва да спра работа, защото се местим. Невъзможно е да останем тук."

"Всички доволни ли са?", пита майката.

People in the Northern Irish town of Ballymena are in fear of their lives after a second night of rioting, police said on Wednesday, amid fears that the violence could spread across the British province.



Click the photo to read more:https://t.co/GlAvuyCB5j