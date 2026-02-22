Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Н ай-малко един човек е загинал, а десетки други са ранени при експлозии, които разтърсиха западния украински град Лвов в ранните часове на неделния ден (22 февруари), в това, което властите определиха като „терористична атака“, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Взривовете са станали, докато полицията е реагирала на спешно телефонно обаждане за проникване в магазин близо до центъра на града, съобщиха от регионалната прокуратура на Лвов.

Първият взрив е избухнал след като полицията е пристигнала на мястото, се казва в съобщението, а след него е последвал още един след пристигането на втори екип. 23-годишна полицайка е загинала при атаката, а патрулен автомобил и цивилно превозно средство са били повредени, съобщиха от прокуратурата.

От там заявиха още, че е започнало разследване за „терористичен акт, довел до тежки последици“, но добавиха, че обстоятелствата остават неясни. „Това определено е акт на терор“, заяви кметът на Лвов Андрий Садовий в публикация във Facebook.

До момента властите не са съобщили кой е заподозрян за извършването на атаката.

Междувременно столицата на Украйна Киев беше подложена на комбинирани ракетни и дронови удари през нощта срещу неделя. В града бяха чути експлозии след предупреждение за балистична ракета.

„В Киев беше обявена въздушна тревога заради заплахата врагът да използва балистични оръжия“, обяви военната администрация на украинската столица малко преди да се чуят експлозиите около 4:00 местно време (и българско).