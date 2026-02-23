Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

О т днес (23 февруари), християнският свят навлиза в най-съкровения и важен период от богослужебната година – Великия пост. Това не е просто диета или физическо лишение, а 49-дневно пътешествие на духа, което ни подготвя за триумфа на живота над смъртта – Възкресение Христово.

През 2026 г. православните християни ще поздравят със „Христос Воскресе“ на 12 април, докато Католическата църква ще отбележи празника седмица по-рано, на 5 април.

Смисълът: Подражание на подвига

Великият пост се основава на евангелския разказ за Исус Христос, който прекарва 40 дни в пустинята в пълно въздържание. Макар основната концепция да е обвързана с числото 40, целият цикъл на подготовка и Страстната седмица обхващат точно 7 седмици.

Това е време, в което вярващите се отказват не само от определени храни, но и от вредните си навици, шумните забавления и суетата, за да потърсят вътрешен мир и хармония.

Църквата и медицината вървят ръка за ръка в съвета си: постът трябва да носи полза, а не вреда. Консултацията с лекар е задължителна за всеки, който решава да промени радикално режима си. От строгите ограничения са освободени малките деца, бременните жени, болните и възрастните хора.

Календар на въздържанието по седмици

Пътят до Великден е разделен на етапи, всеки със своята строгост и духовен акцент:

Първата седмица (23 февруари – 1 март): Началото е белязано от изключителна строгост. Първите три дни са време за т.нар. „тримирене“, а в петък традицията повелява да се консумира варено жито с мед.

Обичайните дни: По правило в понеделник, сряда и петък се спазва „сухоядство“ (хляб, плодове, зеленчуци и вода). Във вторник и четвъртък се приема топла храна без мазнина, а събота и неделя са дните, в които са разрешени растителното масло (олио) и виното.

Празнични изключения: Риба е позволена само два пъти през целия период – на големите празници Благовещение (25 март) и Цветница (Връбница), която през 2026 г. се пада на 5 април (неделята преди Възкресение).

Страстната седмица: Последното изпитание

Кулминацията на поста е Страстната седмица (6–11 април). Това са шестте дни, в които литургично съпреживяваме последните земни дни на Спасителя.

От понеделник до събота: Консумира се само растителна храна без никаква мазнина.

Разпети петък (10 април): Денят на най-дълбока скръб и пълно въздържание. В памет на страданията и смъртта на Христос вярващите не приемат нито храна, нито вода до изнасянето на Плащаницата.

Повече от храна

Постът е инструмент за изпитване на волята. Целта му е да пречисти тялото, но по-важното е да „изчисти“ мислите ни. В дните до 12 април фокусът се измества от материалното към духовното, от шума към молитвата. Защото само чрез пречистено сърце можем истински да преживеем радостта от светлото Възкресение.