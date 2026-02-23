Любопитно

Вижте какво се е случило на този ден в историята

23 февруари 2026
23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен
Осама бин Ладен през 2001 г.   
Източник: GettyImages/Guliver

В историята има моменти, които приличат на далечен тътен на гръмотевица – мнозина го чуват, но малцина търсят подслон, преди да се излее пороят. На 23 февруари 1998 г. светът чу такъв тътен. В малкия офис на арабския вестник „Ал Кудс ал Араби“ в Лондон пристига факс, който ще „подпали“ следващите две десетилетия.

Това е „Декларацията на Световния ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците“, подписана от Осама бин Ладен и Айман ал-Зауахири. Това не беше просто поредният радикален призив. Това беше документът, който промени правилата на играта.

За първи път лидерите на терора обявиха, че убиването на американци, без значение дали са войници в Саудитска Арабия или цивилни туристи в Рим, е „индивидуално задължение за всеки мюсюлманин“. Бин Ладен премести мерника от „близкия враг“ (корумпираните режими в Близкия изток) към „далечния враг“ (САЩ и техните съюзници).

Реакцията на Вашингтон: Между анализа и подценяването

В първите дни след публикуването на фетвата, коридорите на ЦРУ и Държавния департамент в САЩ не потънаха в паника. Реакцията беше по-скоро бюрократична и до известна степен – скептична.

Американското разузнаване вече имаше досие на Бин Ладен, но по това време той се разглеждаше предимно като „финансист на тероризма“, а не като оперативен мозък. Анализаторите в новосформираното звено към ЦРУ, известно като „Станция Алек“ (създадено специално за проследяване на Бин Ладен), веднага разчетоха опасния заряд в текста. Те предупредиха, че това е фактическо обявяване на война.

Основана през 1996 г., „Станция Алек“ беше първата по рода си „виртуална станция“ на ЦРУ. Докато традиционните станции са базирани в конкретни държави, „Алек“ беше базирана в Ленгли, Вирджиния, и имаше една-единствена цел: Осама бин Ладен.

Трагедията на „Станция Алек“ беше в това, че те крещяха „Пожар!“, докато останалата част от разузнавателната общност виждаше само дим. Екипът на станцията често са осмивани от колегите си като „фанатици“ или „алармисти“.

Въпреки това, на по-високите етажи на властта във Вашингтон, фетвата беше приета по-скоро като „риторичен изблик“. По това време администрацията на Бил Клинтън беше разтърсвана от вътрешнополитически скандали (случая „Моника Люински“), а вниманието на разузнаването беше разпокъсано между Ирак, Балканите и ядрените опити в Индия и Пакистан.

Пропуснатият шанс: Можеше ли Бин Ладен да бъде спрян

Гледайки назад, историците и експертите по сигурност често посочват 1998 г. като годината на „изгубените възможности“. Имаше ли шанс Бин Ладен да бъде елиминиран още тогава?

Липсата на „димна пушка“: Въпреки фетвата, американските служби все още нямаха конкретни разузнавателни данни за предстоящо нападение. Те чакаха доказателство за намерение, докато Бин Ладен вече изграждаше логистиката.
Правните бариери: По това време американските закони силно ограничаваха възможностите за „целенасочено ликвидиране“ на чужди лидери или екстремисти в държави, с които САЩ не са във война.
Логистичният кошмар в Афганистан: Бин Ладен се криеше в труднодостъпните планини, защитен от талибаните. Всяка военна операция би изисквала мащабна инвазия, за каквато тогава нямаше нито политическа воля, нито международна подкрепа.

Само шест месеца след този документ, Осама бин Ладен доказа, че не се шегува. Бомбите в Кения и Танзания избухнаха почти едновременно, отнемайки живота на 224 души. Това беше кървавият отговор на онези, които смятаха фетвата от 23 февруари за просто „лист хартия“. Светът най-после разбра, че войната е започнала, но цената на това закъсняло прозрение щеше да се изплаща с години.

Горчивият край

След атентатите на 11 септември 2001 г., всичко, което екипът на „Алек“ беше предсказал, се сбъдна с ужасяваща точност. Вместо да бъдат възнаградени за прозорливостта си обаче, те бяха обвинени, че „не са били достатъчно убедителни“. През 2005 г. станцията беше официално закрита – точно когато Бин Ладен беше станал най-търсеният човек в света.

Това остава като един от най-мрачните уроци в разузнаването: Информационното предимство е безполезно, ако тези, които вземат решенията, не притежават куража да слушат.

  • Моментът на истината, когато Си Дзинпин призна „най-тежкия изпит“ на Китай 

На 23 февруари 2020 г., докато светът все още гледаше на коронавируса като на „далечен проблем“, в Пекин се проведе безпрецедентна видеоконференция. Пред 170 000 партийни кадри от всички нива, Си Дзинпин произнесе реч, която днес, от дистанцията на времето, четем като историческа повратна точка. Тогава той за първи път свали маската на дипломатичността и призна: Китай е изправен пред най-голямата извънредна ситуация в здравеопазването от основаването на Народната република през 1949 г.

До този момент Пекин се опитваше да проектира образ на пълен контрол. Но в този неделен ден тонът се промени. Си Дзинпин описа епидемията като „криза“ и „голям тест“ за управляващата Комунистическа партия. Сравнението с 1949 г. – рождената дата на съвременен Китай под ръководството на Мао Дзедун – не беше просто статистическо. То беше политическо признание, че вирусът заплашва самите основи на режима.

Лидерът призна, че заразата се разпространява „най-бързо“, има „най-широк обхват“ и е „най-трудна за предотвратяване“ в историята на страната. Това беше моментът, в който светът трябваше да разбере: ако Китай със своята дисциплина и мащаб признава, че ситуацията е критична, то глобалната катастрофа е неизбежна.

Между икономиката и оцеляването

Речта на Си от 23 февруари разкри и голямата дилема на авторитарния режим: как да спреш вируса, без да убиеш икономиката си. По това време десетки милиони китайци вече бяха под строга карантина, заводите стояха празни, а глобалните вериги за доставки започваха да се късат.

Си Дзинпин призова за „нискорисковите райони“ да започнат възстановяване на производството, докато „високорисковите“ (като Ухан) останат напълно затворени. Това беше началото на стратегията „Нулев COVID“, която по-късно щеше да изолира Китай от света за години наред.

Пропуснатите знаци и международният отзвук

За външните наблюдатели, тази реч беше червен флаг, който мнозина решиха да игнорират. Докато Си говореше за „изпит, който трябва да положим“, в Европа и САЩ животът продължаваше по старому – кафенетата бяха пълни, а летищата – отворени.

Само няколко седмици по-късно „тестът“, за който Си предупреди, се превърна в ежедневие за целия свят. Признанието му от 23 февруари беляза края на ерата на отрицанието в Китай и началото на една глобална трансформация, която промени начина, по който пътуваме, работим и се доверяваме на държавата.

Още събития на 23 февруари:

  • 1836 г. – В Сан Антонио започва битката при Аламо.
  • 1893 г. – Рудолф Дизел получава германски патент за създадения от него двигател (наречен на неговото име дизелов).
  • 1910 г. – Китайските войски окупират Тибет.
  • 2023 г. – Бившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн беше осъден на 16 години затвор за изнасилване в Лос Анджелис, в допълнение към 23-годишната присъда, която вече изтърпява за сексуални престъпления.

Родени:

  • 1899 г. – роден е немският писател Ерих Кестнер („Емил и детективите“, „Антон и Точица“, „Хвърчащата класна стая“, „Двойната Лотхен“)
  • 1994 г. – родена е американската актриса Дакота Фанинг („Мъж под прицел“, „Война на световете“)

Починали:

  • 1848 г. – умира американският президент Джон Куинси Адамс
  • 1945 г. – умира руският писател Алексей Николаевич Толстой
тероризъм Осама бин Ладен декларация за джихад ЦРУ пропуснати възможности COVID 19 Си Дзинпин Китай пандемия 23 февруари
