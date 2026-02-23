Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

Н е очаквам Унгария днес да промени становището си по повод одобрението на допълнителни санкции срещу Русия, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Разбрахме от медиите за проблемите им, те не са свързани със санкциите. Не трябва да се обвързват неща, които не са свързани, настоя Калас. Правим всичко по силите за приемане на новите санкции, добави Калас.

Hungary vows to veto new EU sanctions on Russia, citing worsening energy crisis pic.twitter.com/KpGOmvLQ8U — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2026

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва. Според Калас по-важно е какво ще се говори с Русия, отколкото кой да разговаря с Москва. Калас настоя, че Русия също трябва да се обвърже с отстъпки в преговорите за мир в Украйна. Не съм оптимист, че в следващите седмици и месеци ще има резултат от преговорите с Русия, каза тя. Ако има ограничения за числеността на украинската войска, следва да има и за руските въоръжени сили, настоя върховният представител.

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

Калас отбеляза, че външните министри от ЕС ще изслушат върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа, каза Калас. По повод напрежението в Иран тя посочи, че няма нужда от още една война в региона и трябва да се потърси дипломатическо решение.