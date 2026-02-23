Свят

Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва

23 февруари 2026, 10:17
Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия
Източник: БТА

Н е очаквам Унгария днес да промени становището си по повод одобрението на допълнителни санкции срещу Русия, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Разбрахме от медиите за проблемите им, те не са свързани със санкциите. Не трябва да се обвързват неща, които не са свързани, настоя Калас. Правим всичко по силите за приемане на новите санкции, добави Калас.

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва. Според Калас по-важно е какво ще се говори с Русия, отколкото кой да разговаря с Москва. Калас настоя, че Русия също трябва да се обвърже с отстъпки в преговорите за мир в Украйна. Не съм оптимист, че в следващите седмици и месеци ще има резултат от преговорите с Русия, каза тя. Ако има ограничения за числеността на украинската войска, следва да има и за руските въоръжени сили, настоя върховният представител.

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

Калас отбеляза, че външните министри от ЕС ще изслушат върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа, каза Калас. По повод напрежението в Иран тя посочи, че няма нужда от още една война в региона и трябва да се потърси дипломатическо решение.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Пожар Лек автомобил Люлин 7 София Инцидент Блок 705 Очевидци Facebook Автомобилен пожар Без пострадали
Последвайте ни

По темата

Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
13-те най-лоялни кучета в историята

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 13 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 12 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 11 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Гордост за България: Арфистката Деница Димитрова покори Франция с най-високо отличие

България Преди 1 минута

Солистката на Софийската опера Деница Димитрова триумфира сред 110 арфисти от цял свят на престижния конкурс в Лимож. Журито бе категорично: „Дълбока музикалност и завладяваща интерпретация“. Успехът е пореден връх в блестящата ѝ кариера

„Трябва да разговаряме с Русия“ - какво каза Румен Радев в интервю пред Berliner Zeitung

„Трябва да разговаряме с Русия“ - какво каза Румен Радев в интервю пред Berliner Zeitung

България Преди 5 минути

Румен Радев подаде оставка като държавен глава на България през януари, а сега иска да стане министър-председател. Разговаряхме с него за икономическата криза в Германия, Rheinmetall и войната в Украйна

<p>Формула &quot;5+2&quot;: Кои формации имат реален шанс за следващото НС</p>

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

България Преди 1 час

Общо 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас

<p>Мащабен обстрел разтърси инфраструктурата в&nbsp;Запорожка област</p>

Прекъсвания на тока в Запорожка област след атака срещу енергийната инфраструктура

Свят Преди 1 час

Назначеният от Русия ръководител Евгений Балицки съобщи, че електрозахранването е възстановено в повечето райони, но хиляди домакинства остават без ток

<p>Изтича срокът на Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК</p>

Изтича срокът на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет на ЦИК

България Преди 1 час

Той подаде оставка само ден след като се закле като вицепремиер за честни избори, след като станаха известни неговите нарушения, свързани с наркотици и шофирани в нетрезво състояния

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

Фалшиво положителен полеви тест за наркотици остави майка на 5 деца без книжка за месеци

България Преди 2 часа

Наталия Андреева е прекарала 24 часа в ареста, докато е работила като доставчик на храна навръх Нова година

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Мощен трус разлюля Борнео посред нощ

Свят Преди 2 часа

Според американската служба вероятността за жертви или щети е ниска

<p>Обрат във &quot;Факултета&quot; - нерегламентирано сметище ще пази доказателства по разследвания</p>

Незаконно сметище край Западния парк се превръща в паркинг на СДВР за конфискувани коли

България Преди 3 часа

Теренът в Красна поляна, използван с години като бунище в района на Факултета, вече е облагороден, съобщиха от Столична община

<p>&quot;Бетонни чудовища&quot;&nbsp;ядосаха жителите на Верона</p>

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

Свят Преди 3 часа

<p>&quot;Нова глава&quot;&nbsp;в китайско-севернокорейските отношения</p>

Управляващата партия на КНДР преизбира Ким Чен-ун за генерален секретар

Свят Преди 3 часа

Преизбирането на Ким Чен Ун за генерален секретар на Партията на труда незабавно получи топло одобрение от Пекин

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за самоутвърждаването е предложена от психолога Клод Стийл в края на 80-те години на миналия век и остава популярна и днес

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Любопитно Преди 3 часа

Март е идеалното време за тези, които искат да избягат от застоялата украинска пролет в прегръдката на истинското лято

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Причини за бръчки, които не сте очаквали и как да ги избегнете

Любопитно Преди 3 часа

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

11-годишно дете откри вкаменелост на 48 млн. години

Любопитно Преди 4 часа

Турен Поуп е признат в света на палеонтологията още от ранна възраст

Осама бин Ладен през 2001 г.

23 февруари: Преди бурята – фетвата на Осама бин Ладен

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

Започва Великият пост: Менюто по дни и кой не трябва да пости

България Преди 4 часа

Това е 49-дневно пътешествие на духа, което ни подготвя за триумфа на живота над смъртта – Възкресение Христово

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън се завърна на BAFTA 2026: Блясък, емоции и големите победители в Лондон

Edna.bg

Нина Добрев и Селена Гомес заедно на яхта! Перфектната момичешка ваканция

Edna.bg

Везенков все пак влезе в списъка на Любо Минчев

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

„Снимай, снимай”: Неизвестен глас се чува на запис от „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Дъжд и сняг в средата на седмицата

Nova.bg