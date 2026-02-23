Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

П рез нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между -4° и 1°, в отделни райони на Северна България, където ще бъде тихо, по-ниски – между -5° и -8°, в София – около -3°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. След обяд от запад ще започне ново разкъсване и намаление на облачността и ще се появи висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8°-13°, в София – около 10°.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, който след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 18 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 56 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 12 мин. и изгрява в 9 ч . и 46 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

Във вторник ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина до силен, с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между -1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони.

В сряда ще е ветровито, облачността ще се задържи предимно значителна, само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. Дневните температури ще се понижат.