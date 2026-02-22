България

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Илашчук: Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива

22 февруари 2026, 21:22
Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство
Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София
Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?
След снеговалежите: Обрат във времето днес

След снеговалежите: Обрат във времето днес
10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен
Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му
Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"
Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Ч етири години след началото на пълномащабната руска инвазия темата за мира отново е на дневен ред. В предаването „На фокус“ Н.Пр. Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България, коментира перспективите за преговори, възможните сценарии за териториални отстъпки срещу ускорено членство в ЕС, политика на санкции и подкрепата на България.

По думите на посланик Илашчук, четири години след 24 февруари 2022 г. Украйна е по-силна в своята вътрешна сплотеност. Тя подчерта, че вместо очаквания „Киев за три дни“, светът е станал свидетел на „украински феномен“ – на устойчивостта и единството.

„Обединихме се всички. Обществото стана тилът на армията. Днес украинската армия е една от най-силните в Европа“, заяви тя.

Посланикът на Украйна: В България виждам искрена подкрепа

Според нея въпреки постоянните ракетни и дронови атаки, особено срещу енергийната инфраструктура през зимата, в украинското общество няма настроение за капитулация: „Може да има умора, но няма разочарование и няма нагласа за предаване“.

Посланикът отхвърли тезата за „изтощение“ в смисъл на отказ от съпротива. Тя определи ситуацията по-скоро като „ситуативна умора“, предвид тежките ежедневни условия.

„Енергийната инфраструктура означава икономика, а икономиката означава тил, който подкрепя фронта“, подчерта Илашчук.

Въпреки продължителността на войната, украинците остават фокусирани върху победата и защитата на демократичните ценности, заяви тя, като отбеляза ролята на стратегическите партньори – САЩ, държавите от ЕС и Великобритания.

По повод дискусиите за нов пакет санкции срещу Русия, въпреки резервите на някои европейски държави, посланик Илашчук изрази увереност, че Европейският съюз ще намери решение чрез диалог.

„ЕС винаги е намирал механизми и решения чрез конструктивен диалог“, каза тя.

Според нея санкциите действат и са необходим инструмент за ограничаване на руската агресия. Един от най-коментираните сценарии – териториални отстъпки в замяна на ускорено членство в Европейския съюз – беше категорично отхвърлен.

„Украйна иска мир повече от всеки друг. Но никога няма да се съгласи на унизителни или несправедливи условия“, заяви Илашчук.

По думите ѝ компромисите не могат да звучат като ултиматум или шантаж, а никакви договорености не могат да предвиждат предаване на украински територии.

Украинският посланик пред NOVA: Очакваме България да подкрепи членството ни в ЕС

Тя подчерта, че Украйна има суверенно право да избира своите съюзи, включително членство в ЕС и НАТО.

Посланикът бе категорична, че всяко прекратяване на огъня или мирно споразумение трябва да бъде подкрепено със силни и юридически обвързващи гаранции за сигурност. „Научихме своите уроци – меморандума от Будапеща, Минските споразумения. Нуждаем се от реални, твърди гаранции, че Русия няма да нападне отново“, подчерта тя.

Според нея Украйна е конструктивен партньор в разговорите със САЩ и ЕС и активно работи за изграждане на нова система за сигурност.

По темата за ускорено членство в ЕС Илашчук подчерта, че Украйна изпълнява своите „домашни задачи“ и не търси компромиси заради войната: „Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива за Украйна“.

Тя изрази специална благодарност към България – към институциите, неправителствения сектор и обществото – за подкрепата към украинските граждани. По официални данни над 80 000 украинци пребивават в България със статут на временна закрила.

Относно политическата нестабилност в България посланикът заяви, че страната последователно подкрепя Украйна от 2014 г. насам и изрази увереност, че двустранното сътрудничество ще продължи независимо от вътрешнополитическите процеси.

В края на разговора Олеся Илашчук сподели лична равносметка: „Войната ни промени напълно. Тя стана част от ежедневието ни, от плановете и мечтите ни“.

Според нея украинската устойчивост и единство ще бъдат инвестирани в изграждането на „процъфтяваща и силна Украйна“. „Украйна ще бъде“, завърши тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
Руската инвазия в Украйна Мирни преговори Олеся Илашчук
Последвайте ни
Тежка катастрофа на АМ

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 3 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 3 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 3 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 5 часа

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Свят Преди 5 часа

В момента самият Тръмп не се намира там

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Любопитно Преди 7 часа

За първи път подобна трансгенерационна връзка е ясно доказана

Принцеса Нур Пахлави

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Свят Преди 7 часа

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

България Преди 8 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

Мелания Тръмп и инаугурационната ѝ рокля в музея Смитсониън

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Свят Преди 8 часа

Тя стана първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на музея Смитсониън

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 9 часа

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

България Преди 10 часа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 10 часа

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

България Преди 10 часа

Момчето е било в басейна по време на загрявка, когато му е прилошало

<p>Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената</p>

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Любопитно Преди 10 часа

През следващите дни четири зодиакални знака ще получат послание, което може да доведе до значителни промени

Скритите капани на евтините полети

Скритите капани на евтините полети

Любопитно Преди 11 часа

Кой от нас не е изпитвал тръпката от това да резервира билет до Рим или Барселона на цената на обяд в кафене? Но зад малката сума често може да се крие капан

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Любопитно Преди 11 часа

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 11 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 12 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

България Преди 12 часа

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни

Всичко от днес

От мрежата

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Дрю Баримор на 51! Историята на момичето, което порасна пред очите ни

Edna.bg

Малката маймунка с голямо сърце: На какво ни научи историята за изоставения Пънч

Edna.bg

Баскетболният Балкан Ботевград скочи на съдиите

Gong.bg

Алекс Николов блести при трудна победа на Лубе

Gong.bg

Тежка катастрофа на АМ "Марица" взе жертва

Nova.bg

Н.Пр.Олеся Илашчук: Украйна иска мир, но никога няма да приеме унизителни условия

Nova.bg